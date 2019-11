Hydroid übernimmt autonome Unterwasserfahrzeugsparte Seaglider® von KONGSBERG

Hersteller der REMUS-AUV expandiert, um Kunden eine breiterePalette an Lösungen anzubietenPocasset, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Hydroid, Inc., eineTochtergesellschaft von Kongsberg Maritime und einer der führendenHersteller von Tauchrobotersystemen, gab heute die Integration derSparte für autonome Unterwasserfahrzeuge (Autonomous UnderwaterVehicle - AUV) Seaglider® in seine Organisation bekannt.Die Übernahme von Seaglider® von Kongsberg Underwater Technology,Inc. (KUTI) ermöglicht es Hydroid, ergänzende Technologien und Märktein den Produktlinien REMUS und Seaglider® optimal zu nutzen. DieIntegration von Seaglider® in Hydroid erweitert auch das Angebot antechnischen Lösungen und die Unterstützung beim Programmmanagementfür seine Kunden."Wir freuen uns darauf, die Stärken dieser fortschrittlichenTechnologien optimal zu nutzen, um beide Produktlinien zu verbessernund unseren Kunden eine breitere Palette an Lösungen anzubieten",erklärte Duane Fotheringham, Präsident von Hydroid.Der derzeitige Firmensitz von KUTI in Lynnwood, BundesstaatWashington, wurde umgebaut, sodass Hydroid eine Fläche von etwa 1.670Quadratmetern für die Entwicklung und Fertigung von Seaglider®einnehmen wird. Durch die Integration des Seaglider®-Teams wächstHydroid auf über 200 Mitarbeiter.KUTI wird dadurch keine Tochtergesellschaft von Hydroid mehr sein,sondern sein Geschäft auf Kongsberg Maritime, Inc. in Houston, Texas,ausrichten. Das Unternehmen wird weiterhin Komplettlösungen fürKunden mit Schwerpunkt auf Sonar, Akustik, Unterwasserdocks und-überwachung sowie wissenschaftliche Unterwassersensoren anbieten.Informationen zu Seaglider®Autonome Unterwasserfahrzeuge (Autonomous Underwater Vehicles -AUV) des Typs Seaglider® wurden ab 1995 gemeinsam von der School ofOceanography der University of Washington und dem Applied Physics Labder University of Washington mit Unterstützung des Office of NavalResearch und der National Science Foundation entwickelt. DieTechnologie nutzt Auftriebsänderungen, um sich während derDatenerfassung in einem Sägezahnmuster durch die Wassersäule zubewegen. Dies führt zu einem sehr geringen Stromverbrauch und einerlangen Lebensdauer von über 9 Monaten, abhängig von Konfiguration undNutzlast.Informationen zu Hydroid, Inc.Hydroid, ein Tochterunternehmen von Kongsberg Maritime, ist in denUSA ansässig und Hersteller hoch entwickelter autonomerUnterwasserfahrzeuge (AUV), die weltweit höchstes Vertrauen genießen.Unsere Tauchrobotersysteme bieten innovative und zuverlässigeKomplettlösungen für die Meeresforschung, Verteidigung, Hydrografieund Offshore-/Energiemärkte. Weiterführende Informationen zu unsererTechnologie erhalten Sie unter www.hydroid.com.MedienkontaktErica KiersteadHydroid, Inc.ekierstead@hydroid.comFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1021081/Hydroid_Inc_Seaglider.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/550161/Hydroid_Logo.jpgOriginal-Content von: Hydroid, Inc., übermittelt durch news aktuell