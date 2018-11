Hydroid schließt Testreihen für REMUS 600 mit synthetischem Apertursonar HISAS 2040 für internationalen Marine-Kunden ab

REMUS 600 AUV erfolgreich mit neu integrierter, ultrahochauflösender Sonartechnologie getestetPocasset, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Hydroid Inc., einTochterunternehmen von Kongsberg Maritime und führender Herstellervon Meeresrobotern, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dieTestreihen für sein REMUS 600 AUV (Autonomous Underwater Vehicle,AUV) mit neu integriertem HISAS 2040 Synthetic Aperture Sonar füreinen internationalen Marine-Kunden erfolgreich abgeschlossen hat.Das HISAS 2040-System wird bei Kongsberg Maritime in Horten,Norwegen, entwickelt und hergestellt. Die fortschrittlicheTechnologie, die Sonaraufnahmen mit höherer Auflösung alsherkömmliche Sonarverfahren ermöglicht, steht den Kunden von Hydroidab sofort zur Verfügung."Das HISAS 2040-System verkürzt im Vergleich mit traditionellemSonar nicht nur die Durchlaufzeiten, sondern liefert auch Datenbildermit einer Auflösung, die 10-mal höher ist als bei herkömmlichenSonarverfahren ist", erklärt Graham Lester, Senior Vice PresidentSales und Marketing bei Hydroid. "Dazu kommen die leistungsstarkeIn-Mission-Verarbeitung und die Bestimmung der Datenqualität desSonars. Diese Fortschritte bei der Integration sind ein Beispieldafür, wie wir als Unternehmen stets konsequent daran arbeiten,Produkte und Technologien hervorzubringen, die den zukünftigenAnforderungen unserer Kunden gerecht werden können. Wir begeisternuns leidenschaftlich dafür, unsere Produkte ständigweiterzuentwickeln".HISAS 2040 kann eine Serie von SAS-Sonarbildern (synthetischesApertursonar, Synthetic Aperture Sonar, SAS) aufbauen, dieverschiedene Betrachtungswinkel darstellen. Der AUV-Operator erhältmit dieser Multi-Aspekt-Bildgebung eine zusätzlicheDatensatzdimension, da viele komplexe Objekte ein starkaspektabhängiges Echo- und Schattenmuster aufweisen.HISAS 2040 liefert in allen Reichweitebereichen eine praktischeAuflösung von 5 cm x 5 cm.Informationen zu Hydroid, Inc.Hydroid, ein in den USA ansässiges Tochterunternehmen vonKongsberg Maritime, ist der weltweit vertrauenswürdigste Herstellervon fortschrittlichen, praxiserprobten AUVs (unbemannteUnterwasserfahrzeuge, Autonomous Underwater Vehicles). Unsere REMUSAUVs und Meeresrobotersysteme bieten innovative und zuverlässigeGesamtbildlösungen für Meeresforschung, Verteidigung, Hydrographieund die Offshore- und Energiemärkte.Die von einem erfahrenen Team von Ingenieuren entwickeltenHydroid-Produkte liefern eine sichere und zuverlässige Lösung fürSchwierigkeiten, die die Bereiche Meeresforschung und Sicherheitbislang behindert haben. Weiterführende Informationen zu unserenTechnologien finden Sie unter www.hydroid.com.PressekontaktKaitlyn RhueHydroid, Inc.krhue@hydroid.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/789624/Hydroid_HISAS_2040.jpgOriginal-Content von: Hydroid Inc., übermittelt durch news aktuell