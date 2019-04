Hydrogenics: Wirklich lohnenswert?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hydrogenics, die im Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.04.2019, 13:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 11,3 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hydrogenics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hydrogenics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hydrogenics als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hydrogenics vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 8,88 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -21,46 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,3 CAD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hydrogenics mit einer Rendite von 7,3 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,09 Prozent. Auch hier liegt Hydrogenics mit 2,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Hydrogenics führt bei einem Niveau von 23,15 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,78 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".