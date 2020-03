Hydro One: Das wird bald in aller Munde sein!

Für die Aktie Hydro One aus dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 06.03.2020, 12:44 Uhr, ein Kurs von 28.55 CAD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hydro One auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Hydro One hat mit einer Dividendenrendite von 3,39 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.51%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Stromversorger"-Branche beträgt -0,12. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hydro One-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Hydro One-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 28 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -1,69 Prozent erzielen, da sie derzeit 28,48 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hydro One mit einem Wert von 18,22 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Stromversorger" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,68 , womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.