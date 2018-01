Hycor Biomedical bringt das CE-Kennzeichen auf dem IvD-Allergieinstrument NOVEOS(TM) an

Garden Grove, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Hycor Biomedical, einführender Hersteller von In-vitro-Diagnostikprodukten fürAllergie-und Autoimmuntests, gab heute den Erhalt des CE-Kennzeichensfür sein Allergietestsystem NOVEOS(TM) zusammen mit einemanfänglichen Angebot von Gesamt-IgE- und über einhundert spezifischenIgE-Allergenreagenzien bekannt.NOVEOS bietet mehrere bahnbrechende Eigenschaften, einschließlich:- Erfordernis kleinerer Proben: Es werden nur 4µl Volumen vonPatientenproben benötigt, was besonders in der pädiatrischen undgeriatrischen Probenahme wichtig ist, wo die Entnahme größererProben schwieriger sein kann.- Echte Walk-Away-Funktionalität: Im Gerät verfügbare Reagenzienbieten ausreichend Kapazität für bis zu 8 Stunden kontinuierlicheTests. Dadurch entfällt das ständige Nachfüllen von Materialienwährend eines typischen Arbeitstages. Da das System jederzeit biszu 75 Tests pro spezifischen Allergen und bis zu 140 Allergeneerlaubt, ist die Überwachung durch Labortechniker für einenmaximalen Zeitraum nicht erforderlich.- Verwendung von Standardextrakten: Viele der nicht raffiniertenExtrakte, die bei Hautsticheltests und kompetitiven Allergietestsverwendet werden, erzeugen aufgrund ihrer Komplexität wenigerzuverlässige Patientenergebnisse. Da die Allergenindustriezunehmend zu höher angereicherten oder standardisierten Extraktenübergeht, integriert das NOVEOS-System diese Materialien undliefert konsistentere und genauere Ergebnisse."Wir sind stolz, dass wir NOVEOS auf den EU-Markt bringen", sagteDr. Fei Li, President und Chief Executive Officer von Hycor. "Diesebahnbrechenden Eigenschaften unterstreichen Hycors Engagement, dieImmundiagnostik mit der Verfügbarkeit der ersten neuen, hochautomatisierten Allergieplattformtechnologie in einer Generation indie Zukunft zu bewegen.""Eine neue Labortestoption für Allergien mit diesen bahnbrechendenEigenschaften wird von der medizinischen Gemeinschaft sehr begrüßt",sagte Professor Harald Renz, Direktor und Vorsitzender derLabormedizin und Pathobiochemie an der Philipps-Universität, Marburg,Deutschland, und ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaftfür Allergologie und klinische Immunologie. "Konkret hat dasErfordernis kleinerer Probengrößen, die bei 1/10 der heute von denmeisten Labors geforderten Probengröße liegen, das Potenzial, dieErfahrung sowohl von pädiatrischen und älteren Patienten als auch vonLabors neu zu definieren."NOVEOS ist Hycors neuestes Allergietestgerät, das auf dem EU-Marktkommt. Hycor wird in Zukunft in den Vereinigten Staaten die510(k)-Zulassung bei der Food and Drug Administration beantragen.Über Hycor BiomedicalHycor wurde 1981 gegründet und ist ein weltweiter Hersteller undVermarkter von In-vitro-Diagnostika. Seit seiner Gründung hat Hycorseine Aktivitäten auf Allergie- und Autoimmun-Produkte ausgedehnt,die in klinischen Labors, Krankenhäusern und Arztpraxen weltweiteingesetzt werden. Hycor brachte unlängst NOVEOS(TM) auf den Marktund erweiterte damit die bestehende Produktlinie des Unternehmens, zuder die Marken HYTEC® und AUTOSTAT® zählen. Das Unternehmenkonzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten, die Klinikernden größtmöglichen Wert durch Innovation, Zuverlässigkeit undKundendienst sichern. Weitere Informationen finden Sie unterwww.HYCORbiomedical.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/623497/Hycor_Biomedical_NOVEOS.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/623514/Hycor_Biomedical_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakt: Elizabeth FatoneinVentiv HealthLiz.Fatone@inventivhealth.comTel.: 310-963-5221Original-Content von: HYCOR Biomedical, Inc., übermittelt durch news aktuell