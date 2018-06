Hybridsysteme mit Holzpellets: stark im Kommen (FOTO)

München (ots) -Ob für den Neubau oder die Altbau-Sanierung: Gesamtlösungen, dieerneuerbare Energie einbeziehen, sind die Zukunft. EntsprechendeGesetze in europäischen Ländern schreiben einen Mindestanteilregenerativer Energie vor. Der Brennwertkessel UltraGas® und derHolzpelletskessel BioLyt von Hoval werden dazu ein Team. DieHybridlösung überrascht: Gas und Holz ergänzen sich perfekt.Wer ausschließlich auf Gas setzt, sollte sich das nochmalsüberlegen - nicht zuletzt vor dem Hintergrund bestehender undkommender Energiegesetze in Deutschland, in der Schweiz und inweiteren Ländern. Eine bivalente Anlage in Verbindung mit Pelletsbringt mehr - auch mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Sicherheit.Alle Komponenten aus einer HandWer für eine Zwei-Kessel-Anlage an zwei unterschiedliche, teilserneuerbare Energieträger denkt, hat bislang in der Regel dieProdukte unterschiedlicher Anbieter kombinieren müssen. Das warkompliziert und teuer. Die Regelung des Gesamtsystems zum Beispielmusste individuell geplant und programmiert werden, der Servicemusste zwischen den verschiedenen Anbietern koordiniert werden, undkeiner von ihnen fühlte sich am Ende für die Gesamtanlageverantwortlich.Hoval schafft diese Nachteile aus der Welt und bietet alles auseiner Hand: sämtliche Komponenten samt Regelungstechnik, erprobteHydraulik-Konzepte für die Projektierung und den Bau desGesamtsystems sowie den Kundendienst für die komplette Anlage. DerBrennwertkessel UltraGas® und der Holzpelletskessel BioLyt werden aufkleinstmöglichem Raum zum starken Team. Die RegelungstechnikTopTronic® E vernetzt sie und stimmt ihren Betrieb exakt aufeinanderab. Auch für die Pellets-Lagerung bietet Hoval verschiedene Lösungen,damit der vorhandene Raum bestmöglich genutzt werden kann.85% der Wärme CO2-neutral erzeugenWenn sich die zwei Richtigen ergänzen, übertreffen sie die Summevon Eins plus Eins. Der BioLyt deckt die Grundlast ab, der UltraGas®die Spitzenlast an kalten Wintertagen. Je nachdem, ob nur knapp mehrals die gesetzliche Mindestanforderung erfüllt oder größtmöglicherKlimaschutz erreicht werden soll, können 60 bis 85% der JahreswärmeCO2-neutral erzeugt werden. Der Pellets-Kessel ist dabei immer inBetrieb - außer im Sommer, da braucht er sich dank Hoval Hybridsystemnicht im Schwachlastbetrieb zu quälen: Bei milden Aussentemperaturenund fürs Warmwasser übernimmt dann der UltraGas®. Das erhöht denJahreswirkungsgrad des Pellets-Kessels und damit die Energieeffizienzder kompletten Anlage. Wird diese noch durch Solarthermie erweitert,kann, zum Sommeranfang sogar der Gas-Brennwertkessel abschalten.Obwohl in diesem Hybridsystem für die Spitzenlast gedacht, wirdder UltraGas® von den Hoval Planern meist so ausgelegt, dass er auchdie volle Last abdecken kann. Das erhöht die Betriebssicherheit imVergleich zur herkömmlichen Auslegung. Der minimale Mehrpreis desetwas größeren Gaskessels dürfte dabei nicht ins Gewicht fallen.Der BioLyt wächst über sich hinausDie mögliche Hybridlösung mit Holzpellets am Beispiel einesMehrfamilienhauses mit einer Heizlast von 100 kW: Ein UltraGas® (100)wird mit einem BioLyt (36) kombiniert. Für manche überraschend,erbringt dieser relativ kleine Holzpellets-Kessel dank konstantemGrundlastbetrieb etwa 60% der jährlichen Wärmemenge und erfüllt damitzum Beispiel locker die Mindestanforderung des "Erneuerbare EnergienWärme-Gesetzes" (EEWärmeG) in Deutschland. Ein BioLyt (50) könnte garbis zu 80% der erforderlichen Energie beisteuern.Für Investoren besonders interessant: Je nach Gesetzgebung lässtsich mit einem derart hohen Anteil an erneuerbarer Energie reinrechnerisch die Dämmung der Gebäudehülle günstiger realisieren.Außerdem gestaltet sich gerade bei Altbauten eine Wärmedämmung oftschwierig. Ein Hybridsystem mit Holzpellets kann also diewirtschaftlichere Lösung sein.Das bivalente System, bestehend aus UltraGas® und BioLyt, ist imVergleich zu einer monoenergetisch Lösung, die aus zweiHolzpellets-Kesseln besteht, erst noch kostengünstiger. DieInvestitionskosten für die Kessel sind tiefer, und das Pellets-Lagerkann deutlich kleiner dimensioniert werden, da es keinePellets-Reserve fassen muss. Sollte der Nachschub einmal nichtrechtzeitig eintreffen, kann ja der Gas-Brennwertkessel jederzeit dievolle Leistung übernehmen. Der eingesparte Platz reicht etwa in derTiefgarage geradewegs zu einem weiteren Parkplatz - ein großergeldwerter Vorteil für den Investor. Auch der Pufferspeicher kannkleiner ausgelegt werden, da er im Hybridsystem lediglich auf denrelativ kleinen Pellets-Kessel abgestimmt sein muss, der hier zudemnur wenig im Teillast-Betrieb arbeitet.Übrigens: Sollte keine Gasleitung vorhanden sein, funktioniert dasHybridsystem mit Holzpellets auch mit einem Brennwert-KesselUltraOil®. Allerdings muss dann Platz für einen kleinen Öltankeingeplant werden.Pressekontakt:Heike Mahlerheike.mahler@hoval.com+49 (0) 89 922097-128Hoval GmbHHumboldtstraße 30, 85609 AschheimOriginal-Content von: Hoval GmbH, übermittelt durch news aktuell