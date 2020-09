Hybridkonzept für mehrgeschossige Immobilien von HUF HAUS: flexibel skalierbar, wirtschaftlich, schlüsselfertig

Hartenfels (ots) - Das Familienunternehmen HUF HAUS (https://www.huf-haus.com/de-de/) beweist mit dem kürzlich realisierten Mehrfamilienhaus Laurentiusgarten, wie Holz, Glas und Beton zu einem architektonisch anspruchsvollen sowie wirtschaftlichen Konzept zusammenfinden.Das Das Hybridkonzept von HUF HAUS (https://www.huf-haus.com/de-de/news/das-neue-hybridkonzept/) verbindet die besten Eigenschaften aus Fachwerk und Beton und zeigt eine weitere Facette der charakteristischen Architektursprache des Westerwälder Unternehmens.Das neu interpretierte Hybridkonzept verbindet Wirtschaftlichkeit mit Werthaltigkeit, Zeitgewinn beim Bau mit Zufriedenheit während der Nutzung und sinnvolle Funktion mit einem ganz besonderen Ambiente: das Innere des Hauses besteht aus einem Betonkern, von außen besticht die reizvolle Optik aus Holz und Glas.Das Prinzip der HybridbauweiseDie statisch relevante Konstruktion besteht bei diesem Mehrfamilienhaus aus Betonelementen, die das tragfähige Gerüst des Hauses bilden. Doppelwandelemente von IDEAL Beton (https://www.ideal-beton.com/), einem Unternehmen der HUF Firmengruppe, sorgen über ihre vertikale Lastabtragung für die erforderliche Statik und Aussteifung des Gebäudes und punkten durch hervorragenden Schall-, Feuchte- und Brandschutz. Fassadenelemente im Fachwerklook aus Holz und Glas verwandeln das solide Betongerüst in ein hochmodernes und lichtdurchflutetes Lebens- oder Arbeitsumfeld.Bis zu vier Geschosse kann das Familienunternehmen so in hybrider Bauweise schlüsselfertig in ganz Europa realisieren. Geht es noch höher hinaus, so muss lediglich die Statik entsprechend angepasst werden.Ein Konzept, das für Investoren, vor allem aber auch für Unternehmen, sehr interessant werden dürfte. "Viele Arbeitgeber müssen künftig noch kreativer werden, um Fachkräfte langfristig zu binden. Einige Global Player kommen aus ländlichen Gebieten und können durch attraktiven Wohnraum Mitarbeiter gewinnen. Mit unserem Hybridkonzept bieten wir eine wirtschaftlich sinnvolle und optisch reizvolle Alternative zu nüchternen Zweckbauten", erklärt Georg Huf, geschäftsführender Gesellschafter von HUF HAUS.Die optimierte Holzhybridbauweise soll das Portfolio des Herstellers erweitern und die Möglichkeit bieten, große Ideen für Objektbauten aller Art effizienter abwickeln zu können. "Speziell im Objektbaubereich bestehen erhöhte Anforderungen für den Brand-, Lärm- und Schallschutz, die mit Betonfertigteilen unkomplizierter erfüllt werden können. Durch die intensive und enge Zusammenarbeit mit unserem Tochterunternehmen und den Architekten von HUF HAUS gewährleisten wir ein Höchstmaß an Flexibilität in der Planung und eine bestmögliche Koordination aller Gewerke", ergänzt Benedikt Huf, Mitglied der Geschäftsleitung von HUF HAUS. Auch das Thema Nachverdichtung in städtischen Gebieten sei ein interessanter Aspekt für das intelligente Architekturprinzip.Weiterer Pluspunkt: Ebenso wie die Einfamilienhäuser aus Holz und Glas können auch die HUF Häuser im neuen Hybridkonzept als KfW-Effizienzhaus 40 oder 40 Plus realisiert werden und sind somit förderungsfähig.Pressekontakt:HUF HAUSAnn-Kathrin Hörter+49 2626 761-108presse@huf-haus.comOriginal-Content von: HUF HAUS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell