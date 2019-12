Hybrid-Wechselrichter Solis und LG Chem liefern Solar-Plus-Speicherlösung für Hausbesitzer

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Ginlong Technologies (Börsenkürzel: 300763.SZ),ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaik-Stringwechselrichtern, gibtbekannt, dass sein Solis-Speicherwechselrichter nun mit dem BatteriespeicherRESU von LG kompatibel ist. Der Residential Hybrid Inverter (RHI) der MarkeSolis ist nun vollständig mit den 48V-Reihen RESU von LG kompatibel, um einestabile und zuverlässige Energiespeicherung zu Hause zu gewährleisten. Mitdieser Partnerschaft bietet Ginlong seinen Kunden in den USA, Europa, Australienund anderen Märkten weltweit mehr Auswahl."Wir freuen uns sehr über die Kompatibilität mit Südkoreas führendem Herstellervon Lithium-Ionen-Batterien", so Yiming Wang, CEO von Ginlong Technologies."Solis und LG Chem haben ihre jeweiligen Technologien kombiniert, um eine neuewettbewerbsfähige Heim-Speicherlösung zu entwickeln, die Haushalten hilft, ihrePV-Energie zu maximieren und Energieeinsparungen zu realisieren."Jeongjin Hong, Vice President von LG Chem, fügte hinzu: "Wir schätzen diesewertvolle Kooperation mit Ginlong Technologies, um Haushalten dabei zu helfen,das Ziel des Eigenverbrauchs und der Energieunabhängigkeit zu erreichen unddarüber hinaus Privathaushalte zu unterstützen, Nachhaltigkeit in ihren Alltagzu bringen.Die Solis RHI-Modelle im Leistungsbereich von 3 bis 6 kW können mit dem LG RESU48V 3.3, 6.5, 10 und 13 für netzgebundene Systeme sowie für begrenzteBackup-Anwendungen kombiniert werden.Ginlong und LG Chem haben eng im Rahmen von Modifikationen und Testszusammengearbeitet, um die Systemsicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Dasmultifunktionale Batteriemanagementsystem von LG Chem und die mehrstufigeStromschutztechnologie verbessern die Sicherheit, während der Überladeschutz unddie Stromregelung der Solis RHIs zum stabilen Betrieb des kombinierten Systemsbeitragen.Die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie gewährleistet dieInteroperabilität: Das Batteriemanagementsystem von LG Chem erfasst und sendetverschiedene elektrische Parameter, während der Solis-Hybrid als Antriebselementfungiert, um schnell und präzise auf diese Signale zu reagieren. Diecloudbasierte Überwachung von Ginlong ermöglicht es Hausbesitzern, die Leistungdes Systems in Echtzeit im Auge zu behalten.Informationen zu Ginlong Solis- Ginlong (Börsenkürzel: 300763.SZ) wurde im Jahr 2005 gegründet und seinekostengünstigen Lösungen für private, gewerbliche und Versorgungsunternehmenbieten Mehrwert auf allen Ebenen der solaren Lieferkette und beziehen sowohlHausbesitzer und Unternehmen als auch Stromerzeuger und Investoren aus demBereich der erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt ein.- Die Produktlinie des Unternehmens, die unter der Marke Solis präsentiert wird,nutzt innovative Stringwechselrichter-Technologie, um erstklassigeZuverlässigkeit zu liefern, die durch die strengsten internationalenZertifizierungen bestätigt wird.Pressekontakt:weiwei.huang@ginlong.com lucy +86 574 6580 4299Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136506/4462313OTS: Ginlong(Solis)Original-Content von: Ginlong(Solis), übermittelt durch news aktuell