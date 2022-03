Hybrid Cloud: Syntax unterstützt HIMA bei Modernisierung der globalen IT-Infrastruktur

Weinheim (ots) -Höhere Transparenz und zentrale Verfügbarkeit von Daten, Aufträgen und Prozessen dank Zusammenspiel von Private und Public CloudSyntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, hat die HIMA Gruppe bei der Modernisierung ihrer globalen IT-Infrastruktur unterstützt. Der Anbieter sicherheitsgerichteter Automatisierungslösungen wollte historisch gewachsene Insellösungen beseitigen, um Prozesse und Technologien standortübergreifend zu harmonisieren - dafür entwickelte Syntax mit HIMA ein Hybrid Cloud-Konzept, in dem Private und Public Cloud effizient zusammenspielen. In der Syntax Enterprise Cloud etablierte der IT-Dienstleister einen zentralen Data Center Hub. Hier werden das Active Directory, Security-Dienste sowie verschiedene unternehmensweit genutzte Geschäftsanwendungen gehostet und für alle Mitarbeiter zugänglich gemacht. Zudem überführte Syntax erste Applikationen zu Microsoft Azure und baut die Public Cloud-Landschaft für HIMA kontinuierlich aus. Darüber hinaus nutzt HIMA zahlreiche Services wie ein 24/7-Monitoring im Syntax-eigenen Security Operations Center (SOC).Hohe Servicequalität durch einheitliche Prozesse und ein modernes IT-BackboneMit der Modernisierung verbessert HIMA die Produkt- und Servicequalität für seine Kunden auf der ganzen Welt. Entsprechend einer Cloud-first-Strategie vereinheitlicht das Unternehmen seine heterogene IT-Landschaft und sorgt für mehr Transparenz und Kollaboration sowie eine zentrale Verfügbarkeit von Daten, Aufträgen und Vorgängen. Langfristig sollen alle kritischen Workloads in einer Hybrid Cloud-Umgebung aus einer Managed Azure Cloud und der Syntax Enterprise Cloud bereitgestellt werden."Mit Syntax haben wir einen Partner an der Seite, der echte, umfangreiche Praxiserfahrung mit der Public Cloud und Microsoft Azure mitbringt", sagt Rudolf Lein, Director Global IT bei HIMA. "Insbesondere in der wichtigen Planungs- und Beratungsphase kam uns das tiefe Cloud-Know-how von Syntax in Architekturfragen zugute - und die Managed Cloud Services entlasten unsere interne IT im Alltag ganz entscheidend.""HIMA ist ein Musterbeispiel dafür, wie IT-Transformation in die Cloud funktionieren kann und wie Unternehmen davon profitieren", erklärt Constantin Klein, Global Product Manager bei Syntax. "Schlanke, effiziente und vor allem einheitliche Strukturen unterstützen das kollaborative Arbeiten in globalen Strukturen - das hilft den Mitarbeitern und kommt im Sinne von Produkt- und Servicequalität auch bei den Kunden an. Und die IT ermöglicht über solch eine zentrale gemanagte Plattform die benötigte Flexibilität und Agilität für die Anforderungen der Fachbereiche."Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing EuropaSophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell