Hyatt Hotels Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Hyatt Hotels, ein Unternehmen aus dem Markt "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien", notiert aktuell (Stand 11:20 Uhr) mit 90.92 USD sehr deutlich im Minus (-2.2 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Hyatt Hotels erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 7 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hyatt Hotels vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (82,05 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -9,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 90,92 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Hyatt Hotels erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Hyatt Hotels hat mit einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -1,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hyatt Hotels-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Hyatt Hotels erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 23,51 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -19,4 Prozent im Branchenvergleich für Hyatt Hotels bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 40,86 Prozent im letzten Jahr. Hyatt Hotels lag 36,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.