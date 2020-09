Huttig Building Products: War die Aufregung umsonst?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Huttig Building Products, die im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.09.2020, 09:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 2.25 USD.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 37,43 und liegt mit 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 48,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Huttig Building Products auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Huttig Building Products in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Huttig Building Products wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Huttig Building Products wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Huttig Building Products auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Huttig Building Products?

Wie wird sich Huttig Building Products nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Huttig Building Products Aktie.

