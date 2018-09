Hutter & Schrantz Stahlbau: Was ist hier nur passiert?

Der Hutter & Schrantz Stahlbau-Schlusskurs wurde am 07.09.2018 an der Heimatbörse Vienna mit 30,6 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hutter & Schrantz Stahlbau von 30,6 EUR ist mit -3,44 Prozent Entfernung vom GD200 (31,69 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 30,5 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,33 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hutter & Schrantz Stahlbau-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Die Aktie von Hutter & Schrantz Stahlbau gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,97 insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Iron & Steel", der 34,32 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hutter & Schrantz Stahlbau. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.