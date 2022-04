Hut 8 Mining monatliche Produktionsaktualisierung für März 2022

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Toronto (ots/PRNewswire) -6.460 selbst geschürfte Bitcoin in Reserve nach 345 im letzten Monat generiertenHut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler Vermögenswerte in Nordamerika, der seit 2018 offene und dezentrale Systeme unterstützt, hat seine Bitcoin-Bestände im Zeitraum bis zum 31. März 2022 ausgebaut.Höhepunkte der Produktion im März 2022:- 345 Bitcoin wurden abgebaut, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von 11,1 Bitcoin pro Tag entspricht- Unser Ethereum-Mining - für das wir in Bitcoin bezahlt werden - generierte etwa 13% unserer Gesamtproduktion, bei durchschnittlichen Kosten von weniger als 2.600 C$ pro Bitcoin- 100% der selbst geminten Bitcoins für den Monat März wurden in die Verwahrung gegeben, in Übereinstimmung mit der HODL-Strategie von Hut 8- Der Gesamtbetrag der Bitcoin-Rücklage beläuft sich zum 31. März 2022 auf 6.460- Die installierte Betriebskapazität liegt derzeit bei 2,54 EH/sZusätzliche Aktualisierungen für März 2022:- Wir haben 560 neue MicroBT M30S und M31S+ Miner installiert- Die Bauarbeiten an der dritten Bergbauanlage von Hut 8 in North Bay, Ontario, stehen kurz vor dem Abschluss, und wir sind auf dem besten Weg, den Betrieb im Mai aufzunehmen- Die Erlöse aus unserem im Februar 2022 angekündigten ATM-Angebot werden für das Wachstum unseres Bergbaugeschäfts, die Finanzierung unserer branchenführenden HODL-Strategie und den Ausbau unseres High-Performance-Computing-Geschäfts verwendet, während wir gleichzeitig in der Lage sind, unter günstigen Marktbedingungen strategische Anlagenkäufe zu tätigen„Unsere Teams in Medicine Hat und Drumheller, Alberta, haben weiterhin dafür gesorgt, dass unsere modernisierten Maschinen gute Ergebnisse für uns liefern", sagte Jason Zaluski, Head of Technology, Hut 8. „Unsere Aufträge von MicroBT treffen planmäßig ein, wir verzeichnen ein konstantes Wachstum in unserem MicroBT Authorized Repair Centre und wir suchen weiterhin, neue Teammitglieder aktiv zu rekrutieren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3494297-1&h=4204798232&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3494297-1%26h%3D1553515482%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8mining.hire.trakstar.com%252F%26a%3Dactively%2Brecruit&a=aktiv+zu+rekrutieren), während wir weiter wachsen."Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner Nordamerikas. Das Unternehmen wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Hut 8 betreibt zwei Mining-Standorte für digitale Assets im Süden Albertas und eine dritte Niederlassung in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin überhaupt Krypto-Miner oder börsennotiertes Unternehmen weltweit. Mit 36.000 Quadratfuß an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl der traditionellen Hochleistungsberechnung (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 wurde als erster kanadischer Digital Asset Miner in den Nasdaq Global Select Composite Index aufgenommen und ist das erste Blockchain-Unternehmen, das 2021 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen wurde. Die Business-Building-Technologen bei Hut 8 setzen auf dezentrale Systeme, verwalten leistungsstarke branchenführende Lösungen und sind Innovationstreiber im Bereich Digital Asset Mining und High-Performance-Computing mit Fokus auf ESG-Ausrichtung. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Anlagen zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten InformationenDiese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft durch die Worte „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigen", „planen", „antizipieren", „erlauben", „glauben", „schätzen", „erwarten", „vorhersagen", „potenziell", „vorhersagen", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten, unter anderem Aussagen bezüglich der Erwartungen der Geschäftsleitung, Expertise, Projektionen, Schätzungen oder Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände, der Dynamik des Bitcoin-Netzwerks, der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Bitcoin zu produzieren, der Fähigkeit des Unternehmens, die Gesamteffizienz und die Hashrate zu erhöhen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Miner planmäßig einzusetzen, die mit dem Mining digitaler Vermögenswerte verbundenen Kosten, die Fähigkeit des Unternehmens, die bestehenden Produktivitätsraten aufrechtzuerhalten und den guten Betriebszustand seiner Ausrüstung (einschließlich der Miner) zu gewährleisten, die Fähigkeit des Unternehmens, sein Personal aktiv aufzustocken, das kontinuierliche und beständige Wachstum seines Reparaturzentrums, die Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus seinem ATM-Angebot wie beabsichtigt zu verwenden, die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Standorts in North Bay und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Standorte in Alberta weiter zu verbessern.Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Verzögerung des erwarteten Zeitplans für den Abschluss der Bau- und Erschließungsaktivitäten am Minenstandort des Unternehmens in North Bay, Ontario, die Auswirkungen der Pandemie COVID 19, einschließlich der Auswirkungen von Verzögerungen in der globalen Lieferkette auf die Aktivitäten des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, Zinszahlungen für in Anspruch genommene Teile des Kredits mit Trinity Capital zu leisten, die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage auf das Unternehmen, die Bedingungen der Branche, Währungsschwankungen (einschließlich BTC), Besteuerung, Regulierung, Änderungen der Steuer- oder anderer Gesetze, Wettbewerb mit anderen Branchenteilnehmern, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität des Aktienmarktes, politische und geopolitische Instabilität und die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten. Die vorstehenden und anderen Risiken werden im Abschnitt „Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens vom Donnerstag, 17. März 2022, der auf www.sedar.com verfügbar ist, näher beschrieben. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die Hut 8 beeinflussen könnten. Sie sollten jedoch genau bedacht werden, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, die zukunftsgerichtete Informationen oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen enthalten, egal ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es können jederzeit neue Faktoren auftreten, und es ist Hut 8 nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder im Voraus die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft von Hut 8 oder das Ausmaß zu bewerten, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.CONTACT: Hut 8 Investor Relations, Sue Ennis, sue@hut8mining.com; Hut 8 Media Relations, Dea Masotti Payne, North Strategic, dea.masottipayne@northstrategic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1780232/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Monthly_Production_Update_for_Mar.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3494297-1&h=3394235238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3494297-1%26h%3D2034905551%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1780232%252FHut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Monthly_Production_Update_for_Mar.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1780232%252FHut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Monthly_Production_Update_for_Mar.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1780232%2FHut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Monthly_Production_Update_for_Mar.jpg)Original-Content von: Hut 8 Mining Corp, übermittelt durch news aktuell