Hut 8 Mining-Aktien: Übertreffen das Bitcoin-Reserve-Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Finanztrends Video zu XBT/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >

Überblick(NASDAQ:HUT) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 21 einen Umsatz von 50,3 Mio. C$ im Vergleich zu 5,8 Mio. C$ im Vorjahr. Die starke Mining-Ökonomie führte zu einem Umsatz von 47,9 Mio. C$ aufgrund von 905 geschürften Bitcoin gegenüber 5,3 Mio. C$ Umsatz und 372 geschürften Bitcoin im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,15 C$ gegenüber (0,01) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!