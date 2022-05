Hut 8 Mining Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Hut 8 Mining weist am 29.04.2022, 11:21 Uhr einen Kurs von 4.84 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hut 8 Mining auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hut 8 Mining als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hut 8 Mining vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 19,5 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 302,89 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 4,84 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,34. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hut 8 Mining zahlt die Börse 16,34 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 395,03. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hut 8 Mining von 4,84 CAD ist mit -50,91 Prozent Entfernung vom GD200 (9,86 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 6,62 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -26,89 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hut 8 Mining-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.