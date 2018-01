Husten, Schnupfen, Heiserkeit - bloß eine Erkältung oder eine Allergie? (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Nase tropft, der Hals kratzt und der Kopf schmerzt - seitdemdas nasskalte Wetter begonnen hat, kämpfen Millionen von Deutschenwieder gegen diese Beschwerden an. Nicht immer muss dahinter eineErkältung stecken. Auch eine Hausstaubmilbenallergie ruft Symptomewie diese hervor. Doch wie erkennen Betroffene, woran sie genauleiden? Wir haben die Unterschiede zwischen einer Erkältung und einerHausstaubmilbenallergie zusammengefasst.Pro Jahr erkrankt ein Erwachsener etwa zwei bis fünf Mal an einerErkältung - und das überwiegend in der nasskalten Jahreszeit.Kleinkinder trifft es sogar noch häufiger. Sie kämpfen bis zu zehnMal im Jahr mit Schnupfen, Husten und Heiserkeit. Ursache ist meisteine Virusinfektion. Den Menschen mit Erkältungen stehen zehn Prozentder Deutschen gegenüber, die von einer Hausstaubmilbenallergiebetroffen sind. Das heißt, sie reagieren allergisch auf dieAusscheidungen und Verfallsprodukte von Milben, die vor allem imHausstaub zu finden sind. Bei Betroffenen nehmen die Beschwerden vorallem ab Herbst mit Start der Heizperiode zu, da durch das Heizen derMilbenkot aufgewirbelt und eingeatmet wird. Aufgrund der saisonalenÜberschneidung denken viele Betroffene an eine Erkältung, sodass sieerst nach langer Zeit, wenn überhaupt, die richtige Diagnoseerhalten.Ähnliche SymptomeEine Erkältung und eine Hausstaubmilbenallergie ähneln sich in denSymptomen. Bei einer Erkältung treten häufig Halsschmerzen, leichteSchluckbeschwerden, Husten, Schnupfen und Kopfschmerzen auf,gegebenenfalls auch Gliederschmerzen und Fieber sowieAbgeschlagenheit und Frösteln. Die Symptome klingen in der Regel nach7-10 Tagen wieder vollständig ab. Leitsymptom derHausstaubmilbenallergie hingegen ist die chronisch verstopfte Nase,aber auch andere Symptome können auftreten: Niesanfälle, Husteninsbesondere am Morgen, juckende und tränende Augen, gestörter Schlafund gelegentlich Hautreaktionen. Während eine Erkältung nach etwazwei Wochen wieder ausheilt, halten die Symptome einerHausstaubmilbenallergie meist länger an. Wenn man also auffällighäufig oder langanhaltend "Erkältungssymptome" allerdings ohne Fieberaufweist, sollte man an eine Hausstaubmilbenallergie denken - denndie Hausstaubmilbenallergie kann die Symptome einer Erkältungimitieren.Die richtige Diagnose ist entscheidendEine Erkältung verschwindet in der Regel ohne Medikamente.Betroffene können ihre Beschwerden mindern. Bewährte Mittel hierfürsind Nasentropfen und Schleimlöser, auch fiebersenkende bzw.schmerzlindernde Medikamente können hilfreich sein. Auch viel Ruheund viel Trinken sowie Inhalieren können helfen. Klingen dieBeschwerden auch nach mehreren Wochen nicht ab, sollte einAllergietest in Erwägung gezogen werden, denn hinter den Symptomenkann auch eine Hausstaubmilbenallergie stecken.Menschen, die von solch einer Allergie betroffen sind, können ihreSymptome lindern, indem sie das Allergen meiden und versuchen, dieAllergenbelastung zu reduzieren, indem sie beispielsweise spezielleBettüberzüge (Encasings) nutzen oder auf Teppiche und Vorhängeverzichten. Da Milbenallergene aber praktisch überall zu finden sind,also auch in Büroräumen, Kinos oder öffentlichen Verkehrsmitteln, isteine Karenz bei dieser Allergie besonders schwierig. Akut, aber nurkurzfristig, können Betroffene ihre Beschwerden z. B. mitAntihistaminika und Kortison-Präparaten lindern - letztere werdenheutzutage bevorzugt lokal direkt als Nasenspray verabreicht. Werlangfristig etwas tun möchte, sollte neben der akuten Behandlung vonSymptomen eine Hyposensibilisierung in Betracht ziehen. Dabei wirddas Allergen regelmäßig verabreicht, damit sich der Körper darangewöhnt und seine Überreaktion auf die eigentlich harmlosen Allergeneeinstellt. Die Verabreichung der Allergene kann dabei in Form vonSpritzen, Tabletten oder Tropfen erfolgen.Eine Hyposensibilisierung setzt an der Allergieursache an. Mitihrer Hilfe kann eine deutliche und langfristige Besserung derSymptome erzielt werden, in einigen Fällen auch ein völligesVerschwinden der Allergie. Hinzu kommt, dass mit einerHyposensibilisierung Spätfolgen wie der Entwicklung weitererAllergien oder von Asthma vorgebeugt werden kann. EineHyposensibilisierung erstreckt sich über einen längeren Zeitraum vondrei bis fünf Jahren.Über allergiecheckDie Website www.allergiecheck.de wird von ALK angeboten: Daszentrale Anliegen des Marktführers für Produkte zurHyposensibilisierung und Diagnose allergischer Erkrankungen ist dieVerbesserung der Lebensqualität allergiekranker Menschen. Mitallergiecheck.de will ALK Allergikern vielfältige Hilfestellungen fürihren Alltag bieten.Pressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHNanni Blaubachnb@fischerappelt.deTel.: 040-899 699-765Original-Content von: ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell