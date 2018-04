Hussein, Gaddafi, Assad: Drei neue ZDFinfo-Dokus am Donnerstag (FOTO)

Mainz (ots) -Internationale Konflikte, die bis heute wirken, diktatorischerMachtmissbrauch, der ganze Regionen geprägt hat: Das Ende der Regimesvon Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi sowie aktuelle Auswirkungendes Assad-Regimes beleuchten drei neue Dokumentationen, die ZDFinfoam Donnerstag, 5. April 2018, ab 20.15 Uhr in Erstausstrahlung zeigt.Zunächst blickt ab 20.15 Uhr die Dokumentation "Saddam Hussein -Die letzten Tage eines Diktators" zurück auf März 2003, als die USAmit Verbündeten den Irak unter dem Vorwand angriffen, das Landbesitze Massenvernichtungswaffen. Dessen Diktator Saddam Hussein,einst ein Verbündeter des Westens, wurde gestürzt und verschwand. DerFilm von Richard Puech beleuchtet, wie ihn Spezialkräfte aufspürten,Husseins Baath-Partei entmachtet wurde, der Irak im Chaos versank undSaddam Hussein schließlich im November 2006 zum Tode verurteilt undim Folgemonat hingerichtet wurde. In der Dokumentation kommenZeitzeugen wie der US-Statthalter im Irak, Paul Bremer, CIA-AnalystJohn Nixon, der ehemalige Stabschef von Colin Powell, LawrenceWilkerson, sowie Saddam Husseins Enkelin Harir zu Wort. Der Filmanalysiert auch, wie der Sturz des Diktators und das Zurückdrängender Macht der Sunniten in Politik und Militär letztlich zurEntstehung des sogenannten "Islamischen Staates" führte.Ab 21.00 Uhr rücken die letzten Wochen vor Muammar al-GaddafisSturz und der Tod des Machthabers von Libyen im Jahr 2011 in denBlick. In der Dokumentation "Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator"geben ehemalige Botschafter, Berater und hochrangige PolitikerAuskunft darüber, inwiefern der Nato-Militärschlag gegen Libyen mitteils falschen Propaganda-Informationen begründet wurde. Ging esvorrangig darum, das Regime zu stürzen, oder eher darum, denUN-Auftrag "Schutz der Zivilbevölkerung vor dem Diktator"auszuführen?2011 erfasste die Protestwelle des Arabischen Frühlings nicht nurLibyen, sondern auch Syrien. Und bis heute lässt Machthaber Bascharal-Assad im daraus resultierenden kriegerischen Konflikt seine Gegnerverhaften und verschleppen. Die Dokumentation "Syriens Folterhölle -Die Vermissten des Assad-Regimes" begleitet ab 22.30 Uhr einUN-Ermittlerteam um Bill Wiley, dem eine Großzahl von Dokumentensyrischer Behörden vorliegt. Diese Papiere führen zurück bis ins Jahr2011 und belegen das Schicksal vieler Regime-Kritiker - sie könntenzum Schlüssel für eine Anklage gegen die Regierung Assad werden. DerFilm von Sara Afshar erzählt die Geschichte von Opfern desAssad-Regimes.https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/https://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/diktatorenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell