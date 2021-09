Hurrikan 'Olaf' nimmt Fahrt auf und trifft auf mexikanische Halbinsel

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

LA PAZ (dpa-AFX) - Der Sturm "Olaf" ist als Hurrikan der Stärke zwei in Mexiko auf Land getroffen.



Das Zentrum des Wirbelsturms erreichte nach Angaben der Wasserbehörde Conagua am Donnerstagabend (Ortszeit) den Südzipfel der Halbinsel Baja California, nahe dem Urlaubsort Cabo San Lucas. "Olaf" nahm kurz vor der Küste etwas an Stärke zu. Es wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von 155 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Ab 154 Stundenkilometern hat ein Hurrikan die Stärke zwei von fünf.

Am Flughafen von La Paz, Hauptstadt von Baja California Sur, und an mehreren Häfen des Bundesstaates wurde der Betrieb eingestellt. Gouverneur Carlos Mendoza berichtete auf Twitter von schwerem Regen, starkem Wind und hohen Wellen. In der Gemeinde Los Cabos würden Stromausfälle gemeldet.

Das NHC prognostizierte, der Hurrikan werde über der Halbinsel an Stärke verlieren und sich am späten Freitag oder frühen Samstag in Richtung Westen vom Land weg über den Pazifik bewegen. Der US-Behörde zufolge bestand in Baja California Sur durch die schweren Regenfälle die Gefahr lebensgefährlicher Sturzfluten und Erdrutsche.

Mexiko hatte zuletzt die Folgen mehrerer Naturkatastrophen zu bewältigen. Ende August zog im Atlantik und Pazifik jeweils ein Hurrikan über die Küste des nordamerikanischen Landes. Hinzu kamen am Dienstag ein Hochwasser in Zentralmexiko, bei dem 17 Patienten in einem Krankenhaus starben, und ein schweres Erdbeben nahe Acapulco, das auch in der Hauptstadt deutlich zu spüren war./nk/DP/stk