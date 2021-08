Hurricane Energy: Was ist jetzt angebracht?

Für die Aktie Hurricane Energy stehen per 01.08.2021, 02:00 Uhr 3.05 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Hurricane Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Die Aussichten für Hurricane Energy haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hurricane Energy haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hurricane Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,69 GBP. Der letzte Schlusskurs (3,05 GBP) weicht somit +13,38 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (2,19 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+39,27 Prozent Abweichung). Die Hurricane Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Hurricane Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hurricane Energy mit einem Wert von 2,2 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,46 , womit sich ein Abstand von 93 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

