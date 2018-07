Hurricane Energy: Aktienanalyse vom 22.07.2018

Der Kurs der Aktie Hurricane Energy stand am 20.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 50,45 GBP. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Wie Hurricane Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hurricane Energy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Hurricane Energy 4 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hurricane Energy vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 50,45 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 47,08 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 74,2 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hurricane Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 36,82 GBP mit dem aktuellen Kurs (50,45 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +37,02 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 48,08 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,93 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hurricane Energy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.