Huron Consulting-Aktie: Neuer CEO!

(NASDAQ:HURN) gab bekannt, dass James H. Roth am 31. Dezember 2022 als Chief Executive Officer in den Ruhestand treten wird. Roth wird im Vorstand von Huron bleiben und als stellvertretender Vorsitzender fungieren. Der derzeitige Präsident und Chief Operating Officer von Huron, C. Mark Hussey, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2023 die Rolle des Präsidenten und CEO übernehmen.