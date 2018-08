Hupac verzeichnet Verkehrswachstum im Halbjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Chiasso (awp/sda) - Die im kombinierten Lastwagen-Güterzugverkehr tätige Hupac hat im ersten Halbjahr 2018 ihre Leistungen ausgebaut. Besonders erfreulich habe sich der transalpine Verkehr durch die Schweiz entwickelt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Die Verkehrssteigerung betrug 8 Prozent. Insgesamt beförderte Hupac 439'409 Strassensendungen, was einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Mit einem Plus von 9,4 Prozent auf 278'038

