Huobi.pro: Auswahl von qualitativ hochwertigen digitalen Assets und Bedienung von professionellen Nutzern weltweit

Singapur (ots/PRNewswire) - Am 28. November startete Huobi.proTenX (PAY), DigixDAO (DGD) und Golem (GNT). Bis jetzt hat Huobi.pro24 qualitativ hochwertige Block-Chain-Assets mit einem relativ hohenWachstumspotenzial und einem geringen Risiko ausgesucht.Huobi.pro steht bereit, digitale Qualitätsassets auszuwählen undprofessionelle Nutzer aus aller Welt zu bedienen. Zu diesem Zweck hatHuobi Group das Block Chain Application Institute aufgebaut, mitdessen Hilfe SMARTChain, das weltweit erste Modell zur Evaluation vonBlock-Chain-Assets, eingeführt wurde.Durch die Verwendung einer Kombination aus qualitativen undquantitativen Methoden stützt sich SMARTChain auf fünf Dimensionen:Strategie, Management, Aktivität, Zuverlässigkeit und Technologie.Das Modell legt 51 Indikatoren für das Wachstumspotenzial von Assetssowie 27 Indikatoren für das Investitionsrisiko an. Unter derAnnahme, dass Projekte im Laufe der Zeit variieren, ist die Bewertungdynamisch gestaltet und wird routinemäßig durch das Block ChainApplication Institute aktualisiert.Im Verlauf der letzten sechs Monate haben sich hunderte von in-und ausländischen Projekten für digitale Assets beworben, um aufHuobi.pro an Start gehen zu können. Mithilfe des SMARTChain-Modellskonnte das Block Chain Application Institute die Begutachtung undBewertung von über 200 Projekten abschließen und es beteiligte sichan Bewerbungsgesprächen zu annähernd 100 Projekten. Schaut man sichsowohl die kurzfristige Marktperformance als auch die langfristigeGeschäftsstrategie des Unternehmens an, so war das Institut in derLage, eine endgültige Entscheidung darüber zu treffen, ob und zuwelchem Zeitpunkt ein Asset aufgenommen werden konnte.Weitere Informationen über die SMARTChain finden Sie unter:https://www.huobi.pro/zh-cn/smartchain/.Huobi.pro legt klare Standards für die Aufnahme und die Entfernungvon Kryptowährungen festJeder Token, der auf Huobi.pro geführt wird, muss sämtlicheKriterien erfüllen. Gleichzeitig behält sich Huobi.Pro für jedenToken das Recht vor, diesen von der Plattform zu entfernen oder ihnzu halten. Für den Fall, dass ein Asset einmal entfernt wird, so wirdHuobi.pro eine angemessene und sofortige öffentliche Mitteilung dazuherausgeben. Im Ergebnis sichert dieser Mechanismus die Vorteile derInvestoren und die hohe Qualität der gehandelten Assets.Einzelheit im Bezug auf den Standard finden sie unter:https://www.huobi.pro/zh-cn/coinstandard/.