Singapur (ots/PRNewswire) - Heute führt die Huobi Group offiziellden "Huobi 10 Index" ein und gab bekannt, dass nächsten Monat derHB10 basierend auf dem "Huobi 10 Index" gestartet wird.Für den Huobi 10 Index werden zehn große digitale Vermögenswertemit hoher Marktkapitalisierung und hoher Liquidität ausgesucht. Zweckdieses Indexes ist es, die Marktleistung von USDT-Paaren (U.S. DollarTether) im Vergleich zu Huobi Pro aufzuzeigen. In naher Zukunftsollen weitere Indizes veröffentlicht werden, damit Investoren auseiner breiten Palette an Indizes auswählen können. Durch dieseIndizes erhalten Investoren eine detailliertere Momentaufnahme vonbestimmten Marktsegmenten sowie fundierte Vergleichswerte.Der Huobi 10 Index beginnt bei seiner Einführung mit einemBasiswert von 1.000 Punkten und wird später in globalen Agenturen fürFinanzkommunikation wie Bloomberg veröffentlicht. Es gibt großeZukunftspläne für den Huobi 10 Index. Die Huobi Group wird bis zumJuni 2018 ein weiteres Finanzprodukt namens "HB10" einführen. DerHB10 wird den Huobi 10 Index als Grundlage verwenden. Es istgeplant, zukünftige Finanzderivate basierend auf dem Huobi 10 Indexzu veröffentlichen.Hohe PerformanceDer Huobi 10 Index konnte gut gegen Bitcoin (BTC) punkten. Lautder Verlaufsdaten von März bis Mai liegt der Alpha-Wert des Huobi 10Index im Vergleich zu BTC bei -0,0028 während der Beta-Wert desIndexes basierend auf BTC bei 0,79 liegt. Das beweist, dass der Huobi10 Index Alpha effektiv hält und Schwankungen unterdrückt.Kurz vor der MarktreifeDie Einführung eines Finanzindexes ist ein Zeichen dafür, dass derMarkt eine gewisse Größe erreicht und in die Reifephase übergeht. DieIndizes S&P500 und MSCI sind beispielsweise Benchmark-Indizes, dievon Portfoliomanagern weltweit genutzt werden. Der Huobi 10 Index istein umfassender Index bestehend aus einer Reihe von digitalenVermögenswerten. Der Index wurde mit Technologie von Weltklasseähnlich der traditionellen Vorgehensweisen bei zusammengesetztenIndizes zusammengestellt.Weitere Informationen zum Huobi 10 Index finden Sie unter:https://www.huobi.pro/huobi_index/Informationen zu Huobi ProHuobi Pro ist eine führende Börse für digitale Vermögenswerte.Über seine Plattform bietet Huobi Pro Kryptowährungshändlern auf derganzen Welt Zugriff auf mehr als 100 digitale Vermögenswerte.Gestützt auf erstklassige Sicherheit und Risikokontrollsysteme ist eszurzeit eine der sichersten Börsen am Markt. Huobi Pro ist stolzdarauf, eine der ersten Börsen für Kryptowährungen zu sein, die rundum die Uhr Kundenservice bietet. Weitere Informationen unter:https://www.huobi.pro/Pressekontakt:Tingyu Dong+65 8320 2456media@huobi.comOriginal-Content von: Huobi Technology PTE. LTD., übermittelt durch news aktuell