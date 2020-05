Huntsman: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Huntsman":

An der Börse New York notiert die Aktie Huntsman am 22.05.2020, 19:44 Uhr, mit dem Kurs von 17.23 USD. Die Aktie der Huntsman wird dem Segment "Diversifizierte Chemikalien" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Huntsman auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Huntsman liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 3 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 20,46 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,14 USD) könnte die Aktie damit um 19,38 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Huntsman-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,86 % ist Huntsman im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,7 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Huntsman ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Huntsman-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,65, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,59, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.