Huntsman: Ja, es ist wahr!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Huntsman, die im Segment "Diversifizierte Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 09.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 32,65 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Huntsman auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Huntsman anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 70,75 Punkten, was bedeutet, dass die Huntsman-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Huntsman hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Damit erhält Huntsman eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Huntsman-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,61 USD mit dem aktuellen Kurs (32,65 USD), ergibt sich eine Abweichung von +3,29 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (31,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,38 Prozent Abweichung). Die Huntsman-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Huntsman 13 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 32,65 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 14,64 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 37,43 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".