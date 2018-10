Huntsman Cancer Institute als erster Standort in den USA mit nanoScan 3 Tesla PET/MRI ausgerüstet

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Salt Lake City und Boston (ots/PRNewswire) -Das Center for Quantitative Cancer Imaging(http://healthcare.utah.edu/huntsmancancerinstitute/research/cqci/)am Huntsman Cancer Institute(http://healthcare.utah.edu/huntsmancancerinstitute) (HCI) an derUniversity of Utah in Salt Lake City, UT, hat als erster Standort inden USA das präklinische In-vivo-Bildgebungssystem nanoScan PET/MRI3T (http://www.medisousa.com/preclinical/nanoscan/pet-mri-3t)installiert. Es handelt sich hierbei um die weltweit 10. Installationdes nanoScan MRI 3T.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751910/Mediso_USA_Logo.jpg(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751911/Mediso_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751909/nanoScan_PET_MRI_3T.jpg )Das HCI wurde 2015 mit der Installation von vier Modalitäten,nämlich nanoScan PET/MRI 1T(http://www.medisousa.com/preclinical/nanoscan/pet-mri) und nanoScanSPECT/CT (http://www.medisousa.com/preclinical/nanoscan/spect-ct),zum Kompetenzzentrum für die präklinische Bildgebung von Mediso Ltd.und dessen Tochtergesellschaft Mediso USA (http://www.medisousa.com),um die Bildgebungstechniken für Krebserkrankungen weiterzuentwickeln.Drei Jahre später und um viele Forschungsergebnisse reicher rüstetdas HCI nun sein bestehendes System mit 3 Tesla supraleitfähigerkryogenfreier Magnettechnologie auf, um die Eröffnung einesdedizierten Vivariums and präklinischen Bildgebungslaboratoriums imneuen Primary Children's and Families' Cancer Research Center für dieKrebsforschung zu unterstützen. Das System ermöglicht über einklinisches 3T-Magnetfeld die translationale in vivo-Bildgebung vonKleintieren und eignet sich besonders für Untersuchungen, die einehöhere Sensitivität erfordern, wie z.B. die Bildgebung des Gehirns."Die Installation des 3 Tesla PET/MRI wird es uns ermöglichen, einScreening mit höherem Durchsatz für ein breites Spektrum vonNagetier-Tumormodellen durchzuführen und unsere Testreihen fürneuartige Krebstherapien mit besserer Bildqualität zu verbessern",sagt Jeffrey Yap PhD, Co-Director des Center for Quantitative CancerImaging am Huntsman Cancer Institute."Wir freuen uns, die Forschungskapazitäten des HCI weiter ausbauenund den Einsatz quantitativer Multimodality-Bildgebung ermöglichen zukönnen", erklärt Illes Muller, Managing Partner bei Mediso USA. "DernanoScan PET/MRI 3T ist das einzige integrierteGanzkörper-PET/MRI-Gerät auf dem Markt, das den Anwendern sowohlHigh-End-PET als auch High-End-3T MRI-Lösungen bietet. Daskryogenfreie Design geht mit niedrigen Betriebskosten für das Zentrumeinher".Informationen zu Mediso USA, LLCDas in Boston, MA, ansässige Mediso USA vertreibt das präklinischeBildgebungsportfolio von Mediso in den USA und Kanada und stelltAnwendungsentwicklung und technischen Support für dieLife-Science-Forschung zur Verfügung. Weitere Informationen findenSie unter http://www.medisousa.com.Informationen zu Mediso Ltd.Mediso Ltd. ist im Feld nuklearmedizinische und molekulareBildgebung mit Schwerpunkt auf Entwicklung, Herstellung, Vertrieb undService von multi-modalen In-vivo-Bildgebungssystemen tätig. MedisosProduktfamilie nanoScan® ist erste Wahl für die präklinischeBildgebung und umfasst die weltweit ersten integrierten präklinischenPET/MRI-, PET/CT-, SPECT/CT- und SPECT/MRI-Kombinationen.Pressekontakt:Illes Muller, info@medisousa.com, +1-617-933-8771Original-Content von: Mediso Medical Imaging Systems, übermittelt durch news aktuell