HuntsmanIst es endlich vollbracht, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Huntsman, die im Segment "Diversifizierte Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.05.2020, 01:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 15.12 USD.

Unsere Analysten haben Huntsman nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Huntsman-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für Huntsman liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 3 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 20,46 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (15,12 USD) könnte die Aktie damit um 35,33 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Huntsman-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Huntsman damit 22,12 Prozent unter dem Durchschnitt (1,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 1,36 Prozent. Huntsman liegt aktuell 22,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".