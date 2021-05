Huntington Bancshares -Oh: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Huntington Bancshares -Oh per 13.05.2021, 06:17 Uhr bei 15.22 USD. Huntington Bancshares -Oh zählt zum Segment "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Huntington Bancshares -Oh entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Huntington Bancshares -Oh ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,29 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,72 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Huntington Bancshares -Oh weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,07 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 3,1 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,97 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Huntington Bancshares -Oh in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Huntington Bancshares -Oh wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

