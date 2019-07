Huntington Bancshares -OH: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares":

Der Kurs der Aktie Huntington Bancshares -OH steht am 19.07.2019, 11:17 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 13.76 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Huntington Bancshares -OH auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,44 Prozent und liegt damit 1,65 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 2,79). Die Huntington Bancshares -OH-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Huntington Bancshares -OH beläuft sich mittlerweile auf 13,39 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 13,76 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2.76 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 13,45 USD. Somit ist die Aktie mit +2.3 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für Huntington Bancshares -OH liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Huntington Bancshares -OH vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 17,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (13,76 USD) könnte die Aktie damit um 25,97 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Huntington Bancshares -OH-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.