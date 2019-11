Huntington Bancshares -OH: Da kann man nur noch staunen?

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Huntington Bancshares -OH am 02.11.2019, 19:31 Uhr, mit dem Kurs von 14.33 USD. Die Aktie der Huntington Bancshares -OH wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Huntington Bancshares -OH damit 9 Prozent unter dem Durchschnitt (7,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,31 Prozent. Huntington Bancshares -OH liegt aktuell 9,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet Huntington Bancshares -OH höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 1,22 Prozentpunkte (4,07 % gegenüber 2,84 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Huntington Bancshares -OH beträgt das aktuelle KGV 11,29. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 22,58. Huntington Bancshares -OH ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.