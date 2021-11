Huntington Bancshares Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Huntington Bancshares":

Der Kurs der Aktie Huntington Bancshares -Oh steht am 29.10.2021, 17:11 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 15.71 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Wie Huntington Bancshares -Oh derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Huntington Bancshares -Oh-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16,88 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,92 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Huntington Bancshares -Oh eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Huntington Bancshares -Oh heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 63,82 Punkten, zeigt also an, dass Huntington Bancshares -Oh weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Huntington Bancshares -Oh weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,33), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Huntington Bancshares -Oh-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Huntington Bancshares -Oh wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Huntington Bancshares -Oh auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.