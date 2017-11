"Huntington - Amerikas Drogenhauptstadt" / Die N24-Reportage von Steffen Schwarzkopf am 28. Dezember um 23.45 Uhr

Berlin (ots) - Jeden Tag sterben in den USA 142 Menschen an einerDrogen-Überdosis. Eine Zahl, die Amerika erschüttert. Diegegenwärtige Epidemie ist die schlimmste seit einem halbenJahrhundert - und ein Ende ist nicht in Sicht. Präsident Donald Trumphat den nationalen Gesundheitsnotstand erklärt. US-KorrespondentSteffen Schwarzkopf war in Amerikas Drogenhauptstadt unterwegs: InHuntington (West Virginia), einer Stadt mit 50.000 Einwohnern, sindetwa 20 Prozent drogenabhängig oder haben mit Drogen zu tun, undjedes siebte Baby kommt bereits süchtig auf die Welt. Polizei undBehörden finden sich im Kampf gegen das alltägliche Sterben und dieKriminalität auf verlorenem Posten.Schwarzkopf begleitete eine Woche lang Sanitäter undFeuerwehrleute, sprach mit Drogenabhängigen und hatte exklusivenZugang zu Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen. SeineN24-Reportage zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie sich eine ganzeStadt im Würgegriff der Epidemie befindet - und verzweifelt gegen denallgegenwärtigen Tod kämpft.Die N24-Reportage "Huntington - Amerikas Drogenhauptstadt" vonSteffen Schwarzkopf am 28. Dezember um 23.45 Uhr in DeutscherErstausstrahlung auf N24 (WH: 28. Dezember um 04.10 Uhr), imTimeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage in derMediathek: www.welt.de/mediathekPressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell