Fortinet: Wer hätte das gedacht?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Fortinet am 14.10.2019, 21:34 Uhr, mit dem Kurs von 79.24 USD. Die Aktie der Fortinet wird dem Segment "Systemsoftware" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Fortinet auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Fortinet-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 7 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (87,1 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 10,03 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 79,16 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fortinet eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Fortinet ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 54,85 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 153,94 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Fortinet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 24 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,54 Prozent im Branchenvergleich für Fortinet bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,71 Prozent im letzten Jahr. Fortinet lag 22,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.