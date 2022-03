Hunter Technology-Aktie: Woher kam das denn?

Die Hunter Technology-Aktie ist heute mit über 20 Prozent im Plus. Balsam auf die Seelen der leidgeprüften Aktionäre des Unternehmens, denn der Ölmarktplatz hat in den letzten zwölf Monaten fast 90 Prozent seines Werts verloren. Was steckt hinter der Wiederentdeckung der Hunter Technology-Aktie?

Ein Marktplatz für russisches Öl?

Mangels Unternehmensmeldungen, die einen derart hohe Kurssprung rechtfertigen würden, lautet die wahrscheinlichste Antwort der Ukraine-Krieg. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung