Mainz (ots) -Chinas Wirtschaft ist hungrig: In einem bisher nicht erlebtenAusmaß umwerben chinesische Geldgeber deutsche Firmen - Know-how undTechnologie "Made in Germany" stehen im Fokus. "ZDFzoom" beleuchtetam Mittwoch, 30. August 2017, 22.45 Uhr, den "hungrigen Drachen" undberichtet über "Chinas Gier nach deutschen Firmen".Mit dem Masterplan "Made in China 2025" wollen Pekings Machthaberdas Land zum Weltmarktführer machen. Damit das gelingt, hilft derStaat bei Firmenübernahmen im Ausland mit Kapitalspritzen nach. Immerhäufiger werden deutsche Unternehmen von chinesischen Investorenumworben und übernommen. Allein im vergangenen Jahr flossen fürÜbernahmen und Firmenbeteiligungen mehr als zehn Milliarden Euro vonChina nach Deutschland. Dabei geht es den Investoren aus Fernost vorallem um den Zugang zum deutschen Markt, um deutsche Technik undKnow-how. Aktuelles Beispiel: die Übernahme der Firma Romaco, einemAnbieter von Verpackungs- und Prozesstechnologie, durch diechinesische Truking Group vor wenigen Wochen. "Wir vertrauen darauf,unsere 'großen' Konkurrenten einzuholen und eines Tages zuüberholen", verkündete ein sichtlich stolzer Truking-Chairman derKarlsruher Belegschaft.Die "ZDFzoom"-Autoren Nina Behlendorf und Nicolai Piechotabeleuchten, wie konsequent die Investitions-Offensive aus Fernostumgesetzt wird und welche Rolle dabei der Masterplan 2025 spielt.Während viele Unternehmer die chinesische Shopping-Tour durchauspositiv bewerten, weil frisches Kapital in die Firma kommt undPerspektiven geschaffen werden, warnt Jost Wübbeke vomMercator-Institut für China-Studien: "Es gibt einen zunehmenden Teilvon Investitionen, die durch staatliche Akteure vorangetriebenwerden. Dahinter stehen große industriepolitische Strategien, undderen Ziel ist es, ausländische Produkte durch chinesische Produktezu ersetzen."Die großen Unterschiede zwischen den Wirtschafts- undRechtssystemen stellen deutsche Unternehmer und die deutsche Politikvor große Herausforderungen. "ZDFzoom" stellt deshalb auch die Frage:Sind Wirtschaft und Politik vorbereitet auf den "hungrigen Drachen"China?https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/zdfpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell