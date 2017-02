Hungersnot Südsudan - 7 Mio. Menschen akut bedroht / Help versorgt unterernährte Kinder und Familien (FOTO)

Bonn (ots) -Im Südsudan herrscht eine Hungersnot. 60 Prozent der Bevölkerunghat nicht ausreichend zu essen. "Für rund 7 Mio. Menschen reicht esmeist nur für eine Mahlzeit am Tag, 250.000 Kinder sind in akuterLebensgefahr", so Karin Settele, Help-Geschäftsführerin.Die Bonner Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" warntbereits seit Jahren vor der stillen Katastrophe im Südsudan. Seit2013 herrscht Bürgerkrieg. Der ostafrikanische Staat leidet auchinfolge des Konflikts und schlechter Infrastruktur unter zunehmenderNahrungsmittelknappheit, aber auch mangelnder Versorgung mit sauberemWasser und Sanitäranlagen. Zusätzlich steigen durch akute Engpässederzeit die Preise für Nahrungsmittel extrem an.Help versorgt im Südsudan rund 117.000 Menschen in den RegionenLakes State, Western Bahr El Ghazal und Warrap State- mit therapeutischen Nahrungsmitteln und Medikamenten gegenUnterernährung,- sowie Vitaminen und Spurenelementen für Kinder und Schwangere,- durch sauberes Wasser und Sanitäranlagen für die ganze Familie.Zusätzlich stärkt Help die Selbsthilfe mit Saatgut und Pflügen fürbessere Ernten in der Zukunft.Aktuell gilt es, akute Überlebenshilfe zu leisten. Dafür ist Helpauf Spenden angewiesen.Spendenstichwort: Hunger SüdsudanSpendenkonto: IBAN DE47 3708 0040 0240 0030 00, BIC: DRES DE FF370Achtung Redaktionen: Help-Projektkoordinator Fabian Nolde steht inBonn für Interviews zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der 022891529-11 (oder mobil unter 0172 2559668 sowie per Mail ankaltschmitt@help-ev.de) für Interviewtermine.Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Bianca KaltschmittLeiterin KommunikationReuterstr. 15953113 BonnFon: 0228 91529-11Mobil: 0172-2559668E-Mail: kaltschmitt@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell