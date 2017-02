Hungersnot Ostafrika: Caritas stellt zusätzlich 300.000 Euro Soforthilfe bereit

Freiburg (ots) - Mehr als sieben Millionen Menschen im Südsudanund in Kenia betroffen - Unterstützung langjähriger PartnerAngesichts der Verschärfung der Hungersnot in vielen TeilenOstafrikas hat Caritas international ihre Hilfsprogramme in derRegion deutlich ausgeweitet. Mit zusätzlichen Mitteln im Umfang von300.000 Euro sollen die langjährigen Partner im von einer massivenDürre betroffenen Südsudan und im Norden Kenias dabei unterstütztwerden, noch mehr Menschenleben retten zu können."Die Situation in großen Teilen dieser Länder ist verheerend. Hierkommt es auf jeden Tag an. Wir wollen unsere Partner darum schnellbei der Hilfe für die Hungernden vor Ort unterstützen", sagt VolkerGerdesmeier, Leiter des Referats Afrika bei Caritas international."In Nordkenia sind beispielsweise durch die Dürre schon ganzeViehherden der Nomaden zu Tode gekommen - oft stellten sie diegesamte Existenzgrundlage dieser Menschen dar. Einige der Hirtenhaben sich nach dem Verlust ihrer Herde selbst getötet", soGerdesmeier."Aus dem Norden des Südsudans berichten unsere lokalen Partner vonähnlich dramatischen Zuständen. Viele der Menschen haben ihre Tiereaus Verzweiflung gegen Nahrungsmittel eingetauscht", sagtGerdesmeier. Erschwerend komme im Südsudan noch die fragileSicherheitslage hinzu.Laut Vereinten Nationen haben fast fünf Millionen Menschen alleinim Südsudan nicht genug zu essen. Etwa 100.000 Menschen sind denAngaben zufolge akut vom Tod bedroht. In Kenia sind rund zweiMillionen Menschen auf sofortige Hilfe angewiesen, die Regierung hatden Notstand ausgerufen.Neben der Aufstockung der Nothilfe würden die zahlreichenlangfristigen Projekte zur Dürreprävention und Ernährungssicherheitweitergeführt, betont Gerdesmeier. Derzeit unterstützt Caritasinternational ihre Partner in Kenia, dem Südsudan und Äthiopien indiesen Bereichen mit mehr als 2,7 Millionen Euro - unabhängig von deraktuellen Notsituation. Mit rund zwei Millionen Euro entfällt eingroßer Teil davon auf Hilfen in Äthiopien. Im County Marsabit inNordkenia setzt Caritas international 400.000 Euro fürDürre-Nothilfemaßnahmen ein, im Südsudan werden die Partner imBereich der Ernährungssicherung und Dürrebekämpfung derzeit mit rund280.000 Euro unterstützt.An die Redaktionen: Wolfgang Fritz, Länderreferent für Kenia beiCaritas international, ist gerade von einer Reise nach Nordkeniazurückgekommen und steht für Interviews zur Verfügung. Anfragen andie Pressestelle unter: 0761 / 200 296 oder anholger.vieth@caritas.de.Weitere Informationen:http://ots.de/1iFwIhttp://ots.de/3LZX1Spenden mit Stichwort "Hungerkrise Ostafrika" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRLoder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)- Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,Evangelische Bang eG,BIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/- Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an DiakonieKatastrophenhilfe 4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes und gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mitmehr als 160 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstr. 40, 79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl-293), Holger Vieth (Durchwahl -296)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell