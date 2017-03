Hungersnot im Jemen, Südsudan und in Somalia / UNO-Flüchtlingshilfe gibt drei Millionen Euro für Soforthilfe (FOTO)

Bonn (ots) -Millionen Menschen im Jemen, Südsudan und in Somalia müssenhungern, Tausende sind vom Tod bedroht. Um eine Katastrophe zuverhindern, ist verstärkte internationale Unterstützung dringenderforderlich. Die UNO-Flüchtlingshilfe stellt daher drei MillionenEuro bereit für die Nothilfe des Flüchtlingskommissariats derVereinten Nationen (UNHCR) in den drei genannten Ländern.Jemen: Die Lage für die mehr als zwei Millionen Flüchtlinge imLand verschlechtert sich zusehends. Aufgrund derNahrungsmittelknappheit leiden immer mehr Menschen an Unterernährung.Sie wurde bei 84 Prozent der vertriebenen Jemeniten festgestellt. DieBetroffenen sind extrem anfällig für Durchfallerkrankungen. AuchMalaria ist weit verbreitet. Viele Kinder haben außerdemWachstumsstörungen. UNHCR gehört zu den wenigen humanitärenOrganisationen im Jemen, die die Menschen mit lebenswichtigen Güternversorgen.Südsudan: Am 20. Februar haben die Vereinten Nationen für Teiledes Südsudans eine Hungersnot ausgerufen, die das Leben von mehr als100.000 Menschen in zwei Regionen der Provinz Unity State bedroht.Die Hungersnot ist besonders alarmierend, weil sie auf das Land mitder größten Flüchtlingskrise in Afrika trifft. Die bereits im viertenJahr tobende Gewalt hat mehr als zwei Millionen Südsudanesen zuVertriebenen gemacht. Derzeit sind landesweit fast 5,5 MillionenMenschen - 42 Prozent der Gesamtbevölkerung - dringend auf dieVersorgung mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern angewiesen.Somalia: Aufgrund der anhaltenden Dürre haben seit November 2016mehr als 135.000 Menschen ihre Heimat verlassen und suchen Hilfe inStädten. Seit Anfang 2017 erreichten zudem fast 4.000 Somalier dasFlüchtlingslager Melkadida im Süden von Äthiopien, wo bei 75 Prozentder Kinder eine akute Unterernährung festgestellt wurde. UNHCR undseine Partner versorgen die von der Dürre betroffenen Menschen mitEssen, Trinkwasser, Notunterkünften und weiteren Hilfsgütern. Es wirdjedoch dringend mehr Unterstützung benötigt, um eine Katastrophe wiedie von 2011 zu verhindern. Damals starben 250.000 Somalier anHunger.Hilfe für den Jemen, Südsudan und Somalia:UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-Bonn - IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 -BIC: COLSDE33Stichwort: HungerWeitere Informationen und Spenden online unter:www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Fl?chtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell