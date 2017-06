Bonn (ots) - "Die lange Dürreperiode hat schon viel zu viele Opfergefordert. Ohne unsere Hilfe werden noch mehr Frauen, Männer undKinder verhungern", warnt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.Anlässlich des bundesweiten Aktionstages "Gemeinsam gegen dieHungersnot" am Freitag, den 9. Juni, macht er, unterstützt von vielendeutschen Hilfsorganisationen, noch einmal auf die große Not vonMillionen Menschen in Afrika aufmerksam."Wir teilen die Überzeugung des Bundespräsidenten, dass wir dasLeid der hungernden Menschen in Afrika nur mit vereinten Kräftenlindern können. Denn es handelt sich bereits jetzt um eineHungerkatastrophe mit historischem Ausmaß", sagt Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft."Der Bundespräsident unterstützt mit seinem Spendenaufruf"Gemeinsam gegen die Hungersnot" eine Initiative von "AktionDeutschland Hilft", dem "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe", dem"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Gemeinsam für Afrika". "Ich binfroh, dass zahlreiche deutsche Organisationen Hilfe leisten. Auch derStaat hat seine Unterstützung bereits erhöht. Doch dies wird nichtausreichen. Mit Ihrer Spende können Sie Menschenleben retten, mitIhrer Hilfe können wir die Hungerkatastrophe lindern, " appelliertSteinmeier."Aktion Deutschland Hilft" konnte seit Februar 2017 rund 10Millionen Euro an Spenden für die an Hunger leidenden Menschensammeln. Die Bündnisorganisationen, die in den betroffenen Ländernbereits seit vielen Monaten Nothilfe leisten, berichten allerdings,dass die Not um ein Vielfaches größer ist als die finanziellenMöglichkeiten, längerfristige und bedarfsgerechte Hilfe zu leisten.Die Hilfsorganisation action medeor ist zum Beispiel in Mogadischu inSomalia tätig. Sie betreibt dort ein Krankenhaus, in dem eineKinderstation und Stabilisierungsstation für mangelernährte Kindererrichtet wurden. In dem Gesundheitszentrum werden pro Monat etwa3.000 Menschen behandelt. Die Finanzierung für das Projekt läuftjedoch im Juli dieses Jahres aus. "Die Weiterführung unserer Arbeitim Krankenhaus hat für uns höchste Priorität, da in der Klinikschwere Fälle von Mangelernährung als auch Risikoschwangerschaftenadäquat behandelt werden können", berichtet Katharina Wilkin,Projektkoordinatorin von action medeor für Somalia. Für dieWeiterführung des Krankenhauses werden allerdings monatlich mehr als17.000 Euro benötigt. Wie in Mogadischu verschlechtert sich diekatastrophale Situation in Afrika vielerorts immer noch stetig. Mitmehr Spenden könnten die Hilfsorganisationen die lebensnotwendigenProjekte auch in den nächsten Monaten fortführen.Die Bündnisorganisationen planen zudem den Ausbau bestehenderProjekte. Die Johanniter verteilen Nahrungsmittel in derTurkana-Region in Kenia. Damit erreichen sie derzeit etwa 3.000Menschen. "Noch immer drohen tausende Menschen in der Region zuverhungern. Viele von ihnen essen das Fleisch verendeter Tiere, wasein enormes Gesundheitsrisiko darstellt. Wir müssen das verhindernund die Hilfe endlich ausweiten", appelliert Nina Skandalaki,Projektkoordinatorin der Johanniter für Kenia. Mit zusätzlichenSpenden kann die Hilfsorganisation etwa 2.500 Menschen mitLebensmittellieferungen versorgen. Zudem können die Johanniter dennahegelegenen Fluss entschlammen und somit den Zugang zuWasserquellen für 6.000 Menschen ermöglichen.In Afrika sind über 25 Millionen Menschen von Hunger betroffen.Laut Vereinten Nationen sind bis Mitte des Jahres 4,4 MilliardenDollar notwendig, um das Überleben der Menschen sichern zu können.Doch die Gelder genügen bislang nicht, um die hungernden Menschenausreichend mit Nahrung zu versorgen.Mit unserem Aktionstag möchten wir deutsche Unterstützermobilisieren. Über unsere Social Media-Kanäle, Ansprache beiUnternehmen oder mit Schul-Aktionen rufen wir zu Spenden für Afrikaauf.Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie über die gravierendeSituation in Afrika berichten.Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind invielen Regionen Afrikas tätig und leisten Hilfe. Gerne vermittelt"Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zur Situation in Afrika.Bitte kontaktieren Sie die Pressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de. Bildmaterial finden Sie unter:https://mediathek.aktion-deutschland-hilft.de/?c=606&k=64d574797a"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Not leidendenMenschen in Afrika auf:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell