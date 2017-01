Hungerkrise Tschadsee: Caritas weitet Hilfe aus - Schwerste humanitäre Krise in Afrika - Dringender Spendenaufruf

Freiburg (ots) - Caritas international weitet seine Hilfe für dieBetroffenen der Hungerkrise am Tschadsee deutlich aus und ruftdringend zu Spenden auf. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandesreagiert damit auf die seit Monaten sich verschlechternde Ernährungs-und Sicherheitslage in der Region. Laut Einschätzungen lokalerCaritasverbände in Nigeria, Niger, dem Tschad und Kamerun sind 9,2Millionen Menschen dringend auf Nahrung und Wasser angewiesen.Mindestens 478.000 Kinder leiden unter Mangelernährung. Von denBetroffenen benötigen zudem 2,7 Millionen Menschen, die sich auf derFlucht vor den Kämpfen zwischen Boko Haram und Regierungsarmeenbefinden, Notunterkünfte. Laut Vereinten Nationen handelt es sich umdie schwerste humanitäre Krise in Afrika.Aufgrund der seit 2009 anhaltenden kriegerischenAuseinandersetzungen in der Region sind Hunderttausende Menschenteilweise seit mehreren Jahren nicht mehr in der Lage, ihre Felder zubestellen. In einigen Regionen im Norden von Nigeria liegt die Rateder Unterernährung bei Kindern unter fünf Jahren bei über 50 Prozent.Das ist vergleichbar mit dem Ausmaß in Somalia im Jahr 2011, als vonden Vereinten Nationen eine Hungersnot ausgerufen wurde.Lokale Helfer berichten, dass in den Flüchtlingslagern ankommendeFamilien seit Tagen nichts gegessen haben und ernstlich unterernährtsind. Die Hilfsappelle von Hilfsorganisationen und den VereintenNationen waren schon im vergangenen Jahr deutlich unterfinanziert.Caritasverbände unterstützen seit mehreren Monaten in Nigeria, Niger,dem Tschad und in Kamerun die Opfer der Hungerkrise mit Nahrung,Wasser und Notunterkünften. Caritas international stellt für dieHilfsprojekte nun weitere 300.000 Euro bereit.Spenden mit Stichwort "Krisenhilfe Westafrika" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes und gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mitmehr als 160 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg, Telefon:0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (-515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell