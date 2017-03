Hungerkrise Afrika: Kinder ohne Zukunft / Schulen wegen Dürre geschlossen: bis zu sechs Millionen Kinder betroffen

Bonn (ots) - "Es ist vordringlich Hunger, der MillionenMenschenleben in Afrika bedroht. Hilfsorganisationen versuchen, ihnnach besten Kräften zu bekämpfen. Doch der Hunger hat Folgen, auchfür die Bildung und damit die Zukunftschancen der Menschen: Lehrersind nicht in der Lage zu unterrichten, weil sie hungrig sind undsich kaum auf den Beinen halten können, auch Kinder können vorSchwäche nicht zur Schule", so Manuela Roßbach, geschäftsführenderVorstand des Bündnisses "Aktion Deutschland Hilft", die kürzlich voneiner Reise in den Südsudan zurückgekehrt ist. Viele Schulen in denvon Dürre und Hunger heimgesuchten Regionen Afrikas sind geschlossen.In Ostafrika spitzt sich die Situation infolge der Dürre so zu,dass Hilfsorganisationen befürchten, dass demnächst sechs MillionenKinder nicht die Schule besuchen. Dabei ist Schule als Rückhaltgerade in Krisenzeiten wichtig: Sie vermittelt eine Art Normalitätund ist ein Ort, an dem Kinder Fürsorge erfahren. So bietenOrganisationen wie Malteser International Schulspeisungen an, umKinder vor dem Hungertod zu bewahren und weiteres Lernen zuermöglichen. Mehr Gemeinden und damit mehr Menschen könnten erreichtwerden, wenn mehr Geld zur Verfügung stünde.Zwei Ernten in Folge sind ausgefallen, die Regenzeit steht bevor,aber es gibt Prognosen, wonach ein dritter Ernteausfall aufgrund vonDürre wahrscheinlich ist. Organisationen des Bündnisses helfenaktuell vordringlich mit Nahrungsmitteln, Hygienemaßnahmen undmedizinischer Versorgung. Ende Februar startete das Bündnis "AktionDeutschland Hilft" seinen Spendenaufruf für hungernde Menschen inAfrika für Länder wie Äthiopien, Somalia, Kenia oder Südsudan.Hinweis an Redaktionen:Manuela Roßbach und Kai Kappes von Aktion Deutschland Hilft warenim Südsudan und stehen Ihnen gerne als Interviewpartner zurVerfügung, um über ihre Eindrücke und Einschätzungen zur Notlage undHilfsmaßnahmen im Südsudan sowie über die aktuelle Krise in Afrika zuberichten. Gerne senden wir Ihnen auch aktuelles Bildmaterial zu odervermitteln Kontakte zu Helfern vor Ort.Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deAktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden für die Not leidendenMenschen in Afrika auf:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicherSMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.deKontakt: Pressestelle:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell