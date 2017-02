Bonn (ots) - Allein in Äthiopien, Somalia, Nigeria, Kenia undSüdsudan leiden mehr als 21 Millionen Menschen unter Hunger. Aufgrundder akuten Notlage stellt das Hilfsbündnis "Aktion Deutschland Hilft"sofort 100.000 Euro aus einem Nothilfefond bereit."Um die akute Not zu lindern, ist das Hilfsbündnis dringend aufSpenden angewiesen", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführenderVorstand bei "Aktion Deutschland Hilft". Besonders akut ist dieSituation im Südsudan. 3,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht vordem Terror des Bürgerkrieges. Extreme Armut und eine anhaltende Dürreverschärfen die Situation zusätzlich. Für Teile des Landes haben dieVereinten Nationen eine Hungersnot ausgerufen: "Das heißt, täglichsterben zwei von 10.000 Menschen an Unterernährung", sagt Roßbach.Umgerechnet auf die Einwohnerzahl Berlins wären das 700 Tote am Tag.Im Südsudan verteilt World Vision Nahrungsmittel und Trinkwasser,insbesondere an Kinder und schwangere sowie stillende Frauen. "Wennwir nicht mehr Hilfe leisten, wenn die Industriestaaten den Aufschreider Hilfsorganisationen hier nicht ernst nehmen, wird sich dieHungersnot weiter ausbreiten. Immer mehr Menschen werden anUnterernährung sterben", warnt Jeremiah Young von World Vision imSüdsudan. "Für uns Helfer ist das sehr schwer zu ertragen. Denn wirwissen, dass mehr getan werden kann." Die Zeit drängt. Im Aprilbeginnt die Regenzeit, die ausgedörrte Landschaft verwandelt sich inSchlamm. "Ein Transport der Hilfsgüter auf dem Landweg ist dann nichtmehr möglich", sagt Stefan Marx von action medeor.Im Norden Kenias, in Somalia und Äthiopien liegt die Ursache fürden Hunger in der stärksten Dürre seit Jahrzehnten. Etwa 80 Prozentder Nutztiere in Nordkenia sind bereits gestorben. Für die in derRegion lebenden Menschen ist die Situation katastrophal, denn sieleben von der Viehzucht. "So schlimm wie jetzt war es noch nie. Esfühlt sich so an, wie das Ende der Welt", erzählt ein Bewohner ausIlleret im Norden Kenias den Helfern von Malteser International."Rund 60 Prozent der Menschen in der Turkana-Region sind auf derSuche nach Wasser", berichtet auch Nina Skandalaki, zuständigeProjektkoordinatorin bei der Johanniter-Auslandshilfe. Viele Menschenin Nordkenia trinken in ihrer Not das salzhaltige Wasser desTurkana-Sees. Die Folge sind schlimme Erkrankungen. "Die Menschensind geschwächt und dadurch anfälliger für Krankheiten - ein banalerInfekt kann lebensbedrohend sein", so Marx.Auch in den Ländern rund um den Tschadsee ist die Lagekatastrophal: Sieben Millionen Menschen haben in Nigeria, dem Tschad,Kamerun und Niger nicht genug zu essen. Ursache sind auch hierGewalt, Armut und Dürre. Am heutigen Freitag hat in Oslo eineGeberkonferenz stattgefunden, die unter anderem von Norwegen undDeutschland ausgerichtet wurde. Außenminister Sigmar Gabriel sicherte120 Millionen Euro aus Deutschland zu. "Die komplexe Situation in derTschadseeregion kann langfristig nur gemeinsam gelöst werden",appelliert Manuela Roßbach mit Hinblick auf die Konferenz."Aktion Deutschland Hilft" nimmt Spenden für die Not leidendenMenschen in Afrika entgegen:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deHinweis an Redaktionen: Aktion Deutschland Hilft vermittelt gerneInterviewpartner zur Situation in Afrika. Bitte kontaktieren Sie diePressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.deBildmaterial finden Sie unter:https://io.aktion-deutschland-hilft.de/public/4df229Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell