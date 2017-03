Hungerkatastrophe in Afrika: Welthungerhilfe stellt 500.000 Euro Soforthilfe bereit

Bonn (ots) - In Afrika bahnt sich eine Hungerkatastrophe nochgrößeren Ausmaßes an als während der Hungerkrise von 2010 / 2011 amHorn von Afrika. Die Welthungerhilfe stellt daher 500.000 EuroSoforthilfe bereit, um den Opfern der Dürre zu helfen. Das Geld wirdfür Nothilfemaßnahmen in Äthiopien, Kenia und Somaliland eingesetzt.Diese drei Länder am Horn von Afrika leiden derzeit besonders untereiner schweren Dürre, die die Existenz von mehr als 11 MillionenMenschen bedroht. Insgesamt sind in Afrika laut UN-Angaben mehr als20 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, um zuüberleben."Die internationale Staatengemeinschaft reagiert leider nurzögerlich. Die Menschen haben keinerlei Reserven mehr, denn auch inden letzten Jahren sind Ernten ausgefallen und Tiere gestorben, weiles kein Wasser und kein Futter gab. Mit jeder Spende können wir Lebenretten", betont Till Wahnbaeck, Vorstandsvorsitzender derWelthungerhilfe.Die Welthungerhilfe liefert dringend benötigtes Trinkwasser in diebetroffenen Dörfer. Gleichzeitig erhalten Kinder, schwangere undstillende Frauen Nahrungsmittel, die zumindest für eine Mahlzeit amTag reichen. Auch die Tiere der Viehhirten werden mit Futter undWasser versorgt, da sie oft die einzige Einkommensquelle der Familiensind. Bereits jetzt sind viele Ziegen und Kühe verendet oder soabgemagert, dass die Hirten sie nicht mehr verkaufen können.Wir bitten um Spenden für Afrika:Spendenkonto Deutsche Welthungerhilfe e.V.Sparkasse KölnBonnIBAN: DE15370501980000001115BIC: COLSDE33Stichwort: Nothilfe: Hunger in AfrikaBei Bedarf vermitteln wir Ihnen Gesprächspartner in denbetroffenen Ländern.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.welthungerhilfe.de/hungerkatastrophe-in-afrika-soforthilfeDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Eine Welt ohne Hunger bis 2030". Seit derGründung im Jahr 1962 wurden mehr als 8.120 Auslandsprojekte in 70Ländern mit 3,033 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfearbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von derschnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zulangfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalenund internationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell