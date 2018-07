Hunger im Südsudan: Bittere Bilanz nach sieben Jahren Unabhängigkeit

Bonn/Berlin (ots) - Am 9. Juli wird der Südsudan, das jüngste Landder Welt, sieben Jahre alt. Die Bilanz seit der Staatsgründung istkatastrophal: 90 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb derArmutsgrenze. Rund 2,5 Millionen Menschen sind seit Ausbruch desBürgerkrieges 2013 in die Nachbarländer geflohen. Mehr als 1,7Millionen Südsudanesen sind im eigenen Land auf der Flucht. Ohnehumanitäre Hilfe werden nach Schätzungen der Vereinten Nationen indiesem Jahr 7,1 Millionen Menschen Hunger leiden.Der andauernde Krieg mit Gewalt und Vertreibungen ist eine derHauptursachen für die dramatische Ernährungslage. WiederkehrendeDürren und extreme Regenzeiten erschweren die Situation zusätzlich.Der Juli ist der schlimmste Monat für die Bevölkerung: durch diestarken Regenfälle sind viele Straßen unpassierbar und so werden dieHilfslieferungen sehr aufwendig und kostspielig. Außerdem haben dieMenschen alle Vorräte aufgebraucht und die nächste Ernte ist nochWochen entfernt. "Die Menschen erleben jetzt eine furchtbareDurststrecke. Die Frage von Nahrung ist existentiell und bestimmtjeden Gedanken der Familien. Wir lassen sie nicht allein, aber esbraucht zu allererst einen tragbaren und dauerhaften Frieden. Hungerund Frieden sind eng verbunden", sagt Dr. Till Wahnbaeck,Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.Die Welthungerhilfe ist seit den 90er Jahren im heutigen Gebietdes Südsudans tätig. Sie unterstützt die Bevölkerung in denBundesstaaten Northern Bahr el Ghazal und Unity State mitNahrungsmitteln und Saatgut sowie mit Trinkwasserbrunnen undverbesserten Sanitäranlagen.Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Hinweis: Falls Sie unsere Pressemitteilungen nicht mehr erhaltenmöchten, reicht eine formlose Abmeldung unterpresse@welthungerhilfe.de.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Catherine BrionesTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell