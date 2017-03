Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Bonn (ots) - Der Zusammenschluss von zehn internationalenHilfsbündnissen (Emergency Appeals Alliance/EAA) aus Italien,Deutschland, Belgien, Großbritannien, Kanada, Japan, Österreich,Schweden, den Niederlanden und der Schweiz zeigt sich ernsthaftbesorgt über die Notlage in vielen Regionen Afrikas. In einemgemeinsamen Statement fordern die Bündnisse mehr Unterstützung, umHilfe leisten zu können. "Wir rufen die internationale Gemeinschaftauf, die dringend notwendige humanitäre Hilfe für die betroffenenMenschen in Afrika nicht zu verzögern!"Vor allem Spenden werden dringend benötigt, denn die großeSpendenbereitschaft blieb bisher aus: 1,9 Millionen Euro konnte dasBündnis "Aktion Deutschland Hilft" bis zum jetzigen Zeitpunktsammeln. Zum Vergleich: Für Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen derHungersnot im Jahr 2011 wurden im gleichen Zeitraum über 13 MillionenEuro gespendet."Weltweit sind Hilfsorganisationen im Einsatz, um den MillionenMenschen zu helfen, denen aktuell der Hungertod droht - darunter auchviele deutsche Helfer", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführenderVorstand bei 'Aktion Deutschland Hilft', "Aber wir alle müssen unsereBemühungen weiter verstärken. Es werden mehr Spenden benötigt, damitdie Hilfsorganisationen weiter Nothilfe leisten können und der Toddurch Hunger abgewendet werden kann. Wenn wir untätig bleiben, machenwir uns mitschuldig!"Angesichts von mehr als 21 Millionen Menschen, die allein inÄthiopien, Somalia, Nigeria, Kenia und dem Südsudan Hunger leidenruft Aktion Deutschland Hilft zu Spenden für die Not leidendenMenschen in Afrika auf:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deHinweis an Redaktionen: Aktion Deutschland Hilft vermittelt gerneInterviewpartner zur Situation am Horn von Afrika. Bitte kontaktierenSie die Pressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de .Bildmaterial finden Sie unter:https://mediathek.aktion-deutschland-hilft.de/?c=523&k=690d457a64Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell