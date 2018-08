Hunderttausenden Kindern in Äthiopien droht der Hungertod / Hilfsorganisation Plan International fordert schnelles Handeln

Hamburg (ots) - In den Flüchtlingscamps im Süden Äthiopiens sindeine halbe Million Kinder akut von Hunger und Krankheiten bedroht.Die Situation hat sich in den vergangenen Monaten dramatischverschlechtert. Die Hilfsorganisation Plan International warnt: Wennwir nicht schnell handeln, steht das Leben hunderttausender Kinderauf dem Spiel. "Es gibt nicht genügend Essen, kein sauberes Wasser,keine Medikamente und zu wenig Toiletten. Außerdem fehlt es anKleidung, Decken oder Matratzen, sodass die Kinder nachts auf demverdreckten Boden schlafen müssen", sagt Maike Röttger,Geschäftsführerin von Plan International Deutschland.Auslöser ist ein bewaffneter Konflikt zwischen rivalisierendenethnischen Gruppen, der im Frühjahr eskalierte. Seit April strömtenfast eine Million Menschen in die völlig überfüllten Flüchtlingscampsin den Bundesstaaten Gedeo und West-Guji, die außerhalb derKonfliktzonen im Süden des Landes liegen. Besonders schlimm ist dieSituation für die etwa 500.000 Kinder, die knapp die Hälfte derGeflüchteten ausmachen. Jeden Tag müssen hunderte von ihnen wegenschwerer Unterernährung oder Infektionskrankheiten wieLungenentzündung behandelt werden. Am meisten gefährdet sind Babysund Kleinkinder unter fünf Jahren. "Viele von ihnen befinden sich ineinem sehr kritischen Zustand", sagt Maike Röttger. Aufgrund derschlechten hygienischen Bedingungen breiten sich Krankheiten rasendschnell aus. Die meisten Kinder können jedoch nicht behandelt werden,weil es keine Medikamente gibt. Gleichzeitig fehlenNahrungsergänzungsmittel, um akute Unterernährung zu bekämpfen.Plan International ruft die internationale Staatengemeinschaftdeshalb auf, umgehend Hilfe zu leisten und dringend benötigteHilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente zur Verfügung zu stellen.Geschäftsführerin Maike Röttger: "Wenn wir jetzt nicht schnellreagieren, steht das Leben hunderttausender Kinder auf dem Spiel."Dramatisch ist die Situation auch für schwangere Frauen undMütter. Weil es nicht genügend Lebensmittel gibt, haben sie keineMilch, um ihre Kinder zu stillen. Eine junge Mutter, die vor zweiMonaten mit ihrer Familie aus ihrem Dorf fliehen musste, berichtet:"Alles, was wir zu essen haben, ist etwas getrockneter Mais. Ich habeerlebt, wie Kinder vor meinen Augen verhungert sind. Ich habe großeAngst davor, dass ich mein Baby nicht ernähren kann."Plan International leistet in den Flüchtlingscamps in ÄthiopienNothilfe und versorgt die Menschen dort mit Lebensmitteln,Medikamenten, medizinischem Equipment und Hygiene-Sets. Außerdemrichtet Plan spezielle Schutz-Zonen für Kinder ein und unterstütztden Bau von geschlechtergetrennten Toiletten. Für die Hilfskräftewerden Gesundheits-, Hygiene- und Ernährungs-Schulungen durchgeführt,um die medizinische Situation zu verbessern.Fotos zum Download finden Sie unterwww.plan.de/presse/pressemitteilungenPressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str.70, 22305 Hamburg- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Anabela Brandao, Pressereferentin, Tel. 040 61140-146,presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell