Hunderttausende Norddeutsche leiden dauerhaft unter Straßenlärm - trotz EU Richtlinien hängen viele Städte Vorgaben hinterher

Hamburg (ots) - Rund 261.000 Menschen sind in norddeutschen Städten jede Nachtgesundheitlichen Risiken durch Straßenverkehrslärm ausgesetzt. Alleine 130.000Menschen davon leben in Hamburg. Das ergaben Recherchen des Magazins "Panorama3" im NDR Fernsehen. Das Magazin fragte bei allen norddeutschen Städten mit mehrals 50.000 Einwohnern ab, wie viele Menschen an Hauptstraßen tagsüber einedauerhafte Lärmbelastung von mehr als 65 dB(A) und nachts von mehr als 55 dB(A)hinnehmen müssen. Diese Daten liegen bei den Städten vor und wurden von"Panorama 3" ausgewertet.Nach Angaben des Umweltbundesamtes und von Lärmforschern steigt bei dauerhafterÜberschreitung dieser Schwellen das Risiko für negative gesundheitlicheAuswirkungen deutlich. Permanenter Umgebungslärm bedeutet Stress, kann zuSchlafstörungen führen und birgt ein höheres Risiko um an einer Depression zuerkranken oder Schlaganfälle und Herzinfarkte zu erleiden. Vor allem Menschen anviel befahrenen Straßen sind so einem Dauerlärm ausgesetzt. Dieser Lärm kannschon ab einer Anzahl von 3000 Kraftfahrzeugen pro Tag erreicht werden, sagtLärmforscher Michael Jäcker-Cüppers. Damit sei auch die Schwelle für erhöhtegesundheitliche Risiken erreicht.Die Europäische Union mahnt ihre Mitglieder schon länger an, die negativenFolgen des Lärms zu mindern. Laut der EU-Umgebungslärmrichtlinie müssen großeBallungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern sowie Kommunen an Straßen mit mehrals drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr Lärmkarten und sogenannteLärmaktionspläne aufstellen. Darin soll festgehalten werden, wie dieLärmbelastung dauerhaft gesenkt werden soll. Eigentlich hätte der aktuellsteLärmaktionsplan bereits Mitte 2018 fertig sein sollen. Nach Recherchen von"Panorama 3" hat von den norddeutschen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnernbislang nur Rostock diesen Plan beim zuständigen Umweltbundesamt eingereicht.Für Gesamtdeutschland hätten 70 Ballungsräume laut EU-Vorgaben dieseLärmaktionspläne vorlegen müssen. Neben Rostock sind dieser Vorgabe inDeutschland nur neun weitere Städte nachgekommen (Halle, Herne, Karlsruhe,Koblenz, Köln, Mainz, Mannheim, Potsdam und Saarbrücken). Weil bereits in dervorletzten Runde viele Kommunen keinen oder ungenügende Lärmaktionspläneeingereicht haben, hat die EU 2016 ein Vertragsverletzungsverfahren gegenDeutschland in Gang gesetzt, das noch immer nicht beendet ist.Nach Hamburg leben in den norddeutschen Städten am meisten von Straßenlärmbelastete Menschen in Hannover (25.600 Einwohner), Bremen (23.100 Einwohner),Osnabrück (14.980 Einwohner) und Braunschweig (10.700 Einwohner). Für sie allegilt: In der Nacht liegt die Lärmbelastung durch Straßen bei 55 Dezibel (A) oderhöher. Die EU Umgebungsrichtlinie schreibt jedoch nur vor, die Zahlen derAnwohner an Hauptverkehrsstraßen zu berücksichtigen.Dass Verkehrslärm auf Dauer nicht hinnehmbar ist, ist eigentlich imBundesemmissionsschutzgesetz festgeschrieben, zumindest für einen Teil derVerkehrswege. Für Straßen, die neu gebaut oder wesentlich verändert werden, gibtes klare Vorgaben: Zwischen 22.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens sollen inWohngebieten nur Lautstärken von 49 Dezibel (A) erreicht werden. Am Tage liegtdie Schwelle bei 59 Dezibel (A). Dieser Wert gilt jedoch nicht für sogenannteBestandstraßen - das sind alle Straßen, die vor 1974 gebaut und seitdem nichtmehr wesentlich verändert wurden. Damit bleibt Bürgern, die an lautenBestandstraßen wohnen und eine Lärmminderung zum Beispiel durchGeschwindigkeitsreduzierung erreichen wollen, nur ein langer Weg über Behördenund oftmals Gerichte. Entscheidungen werden meist im Einzelfall getroffen.Das für Lärm zuständige Bundesumweltministerium sieht für Änderungen offenbarkeine große Dringlichkeit. Man halte die bestehenden Regelungen "weiterhin fürsinnvoll", heißt es auf Anfrage von "Panorama 3". Das Verkehrsministeriumverweist lediglich auf die EU-Umgebungslärmrichtlinie - doch auch diese schreibtkeinen Grenzwert für Bestandstraßen vor.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell