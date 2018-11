Hundertschaften holen Aktivisten aus besetzten Häusern in Hambach

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

KERPEN (dpa-AFX) - Die Polizei hat erneut Aktivisten aus zwei besetzten Häusern am Braunkohletagebau Hambach geholt.



Die Beamten hätten die Besetzer am Donnerstag zunächst per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, die Gebäude im Kerpener Ortsteil Manheim in Nordrhein-Westfalen freiwillig zu verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Als die Braunkohlegegner das nicht taten, hätten Polizisten die knapp zehn Besetzer aus den Häusern geholt. Eine Person sei aus Protest auf ein Dach geklettert. Mehrere Hundertschaften seien im Einsatz gewesen.