Hundertjähriges Jubiläum von Automobile Barcelona bringt alle Akteure im Automobilsektor zusammen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Automobile Barcelona(http://www.automobilebarcelona.com/), die von Fira de Barcelonaveranstaltete internationale Automobilausstellung, feiert anlässlichihres 100-jährigen Bestehens in diesem Jahr eine historische Ausgabe.Die Veranstaltung zeigt den Besuchern die neuesten Entwicklungen von45 Automobilherstellern und bietet ihnen die Möglichkeit, in dieZukunft zu reisen, um sich über die Technologien zu informieren, dieFahrzeuge und Mobilität verändern werden, wie zum Beispiel autonomeAutos oder Autos, die fliegen können. Sie werden auch in der Lagesein, in die Vergangenheit der Automobilindustrie zurückzureisen unddie letzten 100 Jahre der Schau in Ausstellungen und immersiven Showsin die Erinnerung zurückzuholen.Die Ausstellung, die vom 11. bis zum 19. Mai im symbolträchtigenAusstellungszentrum Montjuïc stattfindet, wird sich über 150.000 m2erstrecken und in drei Hauptthemen unterteilt sein: die Motor Show,die den neuen Entwicklungen der 45 teilnehmenden Autohersteller undden technologischen Entwicklungen, die unsere Fahrzeuge verändernwerden - Vernetzung, künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, dasInternet der Dinge usw. - sowie der Mobilität gewidmet ist; zweitensConnected Street, wo die Besucher in der Lage sein werden, zuexperimentieren und Technologien wie autonomes Fahren zu erleben oderFahrzeuge wie den PAL-V zu entdecken, der je nach Bedarf des Fahrersin einen Hubschrauber umgewandelt werden kann; und drittens wirdunter dem Namen Road to 100 ein spezielles Programm von Aktivitätensich mit der 100-jährigen Geschichte der Veranstaltung befassen,unter anderem mit einer einzigartig mitreißenden Show und einerAusstellung von Autos aus dem letzten Jahrhundert.Das große internationale SchaufensterAutomobile Barcelona wird wieder das große internationaleSchaufenster sein, in dem die wichtigsten Marken ihre neuestenModelle präsentieren werden. Diese Messe ist die einzige in Spanienmit der internationalen Anerkennung der OICA (OrganisationInternationale des Constructeurs d'Automobiles) und sie wird diehistorische Zahl von 45 ausstellenden Automobilherstellern - eineZunahme von 50 % - mit insgesamt 42 Autopremieren vorstellen.Bei der Automesse vertreten sind Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin,Audi, Bentley, BMW, Citroën, Cupra, Dacia, DR Automobiles, EasyMile,Ferrari, Fiat, Fiat Professional, Ford, Hispano Suiza, Honda,Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus,Maserati, Mazda, Mercedes Benz, Mercedes Benz Vans, Mini, Mitsubishi,Nissan, Pal-V, Piaggio Commercial Vehicle, Porsche, Renault, Seat,Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen und Volvo. Zuden 130 Ausstellern gehören auch andere Unternehmen aus der Branche,wie Repsol, Iberdrola und Circutor.